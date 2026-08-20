Terremoto en Perú HOY: ¿a qué hora, dónde ocurrió y de qué magnitud fue el último temblor vía IGP?

Un sismo de magnitud 7.2 sacudió Coracora, Ayacucho, el jueves 20 de agosto, a la 1:00 p.m., a una profundidad de 108 kilómetros, según el IGP. | Difusión

Un sismo de magnitud 7.2 sacudió Coracora, Ayacucho, el jueves 20 de agosto, a la 1:00 p.m., a una profundidad de 108 kilómetros, según el IGP. | Difusión

La tarde de este jueves 20 de agosto, un fuerte sismo de magnitud 7.2 remeció Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho. El movimiento telúrico se registró a la 1.00 p. m., a una profundidad de 108 kilómetros, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El fuerte movimiento sísmico generó preocupación entre la población de Ayacucho y fue percibido en otras zonas del país. Las autoridades monitorean la situación y se espera información oficial sobre posibles afectaciones tras el sismo.

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