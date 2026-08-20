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Terremoto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2
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Terremoto en Perú HOY, 20 de agosto: ¿a qué hora, dónde ocurrió y de qué magnitud fue el último temblor vía IGP?

La población se mostró alarmada por el fuerte movimiento telúrico de esta tarde, que se sintió en varias partes del país. Las autoridades están en alerta y realizan monitoreo.

Un sismo de magnitud 7.2 sacudió Coracora, Ayacucho, el jueves 20 de agosto, a la 1:00 p.m., a una profundidad de 108 kilómetros, según el IGP.
Un sismo de magnitud 7.2 sacudió Coracora, Ayacucho, el jueves 20 de agosto, a la 1:00 p.m., a una profundidad de 108 kilómetros, según el IGP. | Difusión
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La tarde de este jueves 20 de agosto, un fuerte sismo de magnitud 7.2 remeció Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho. El movimiento telúrico se registró a la 1.00 p. m., a una profundidad de 108 kilómetros, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El fuerte movimiento sísmico generó preocupación entre la población de Ayacucho y fue percibido en otras zonas del país. Las autoridades monitorean la situación y se espera información oficial sobre posibles afectaciones tras el sismo.

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Terremoto en Perú HOY: ¿a qué hora, dónde ocurrió y de qué magnitud fue el último temblor vía IGP?

13:50
20/8/2026

IGP precisa terminología tras sismo en Ayacucho

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, explicó las características del sismo de magnitud 7.2 registrado en Ayacucho este 20 de agosto y aclaró si este movimiento puede ser considerado un terremoto: ''Es un sismo de profundidad intermedia''.

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