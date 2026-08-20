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Hermano de Paul Flores, 'El Ruso', rompe su silencio y expone por qué acusan de crimen pasional a Carolina Jaramillo

Luego de que la viuda de Paul Flores rompiera en llanto al confesar que la acusan de un presunto feminicidio en contra de 'El Ruso', el hermano del fallecido cantante de Armonía 10 decidió responder totalmente indignado.

Carolina Jaramillo lloró al contar que la acusan injustamente por presunto crimen pasional contra Paul Flores. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Carolina Jaramillo lloró al contar que la acusan injustamente por presunto crimen pasional contra Paul Flores. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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La muerte de Paul Flores continúa generando cuestionamientos durante el desarrollo del proceso judicial. Cristhian Flores, hermano del recordado cantante, se pronunció luego de las recientes audiencias y expresó su rechazo a la línea planteada por los abogados de los investigados, quienes habrían intentado orientar las pesquisas hacia un presunto crimen pasional.

El hermano de 'El Ruso' habló sobre las preguntas realizadas durante una de las audiencias y señaló que estas estuvieron relacionadas con la relación que mantenían el cantante y su viuda, Carolina Jaramillo. Según explicó, la defensa buscó establecer si existían malos tratos, diferencias o problemas dentro de la pareja, una situación que, desde su perspectiva, representa un intento por desviar la atención del caso.

PUEDES VER: Armonía 10 se pronuncia tras balacera que puso en riesgo a sus integrantes durante pleno concierto: "Dios está con nosotros"

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Hermano de Paul Flores asegura que buscan dilatar el proceso tras muerte del cantante

En declaraciones al programa 'América Hoy', Cristhian Flores manifestó su indignación por el rumbo que, según sostuvo, pretenden darle los abogados de los acusados a la investigación por la muerte de 'El Ruso'. El familiar consideró que las interrogantes sobre la vida matrimonial de Paul Flores y Carolina Jaramillo no corresponden con la línea que debería seguir el proceso.

"La defensa de esas personas está viendo la manera de dilatar el juicio, el proceso, tratando de llevar la investigación por otro lado", afirmó al referirse a las recientes audiencias.

El hermano del artista también detalló que durante una de las diligencias le preguntaron si conocía la existencia de malos tratos o diferencias entre Paul Flores y Carolina Jaramillo.

Para Cristhian, ese tipo de interrogantes busca introducir la posibilidad de que la muerte del cantante haya tenido un móvil pasional o una supuesta venganza.

Asimismo, cuestionó otro argumento expuesto por uno de los abogados de los investigados, relacionado con la decisión del chofer que trasladó al cantante después del ataque. Según relató, la defensa habría planteado dudas sobre por qué 'El Ruso' fue llevado a determinado hospital y no a otro más cercano.


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