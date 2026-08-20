Mario Hart revela el reclamo de su hija tras su separación de Korina Rivadeneira: “Ya no duermes aquí”

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Mario Hart se mostró más abierto a hablar sobre su separación de Korina Rivadeneira y contó cómo sus hijos han afrontado este proceso familiar. El piloto reveló que su hija mayor, Larita, ha tenido momentos difíciles desde que él dejó la vivienda que compartían como familia. "A veces me dice: ‘Sí, pero tú ya no duermes aquí’", contó el exchico reality al referirse a uno de los reclamos que le ha hecho la pequeña durante sus visitas.

El exintegrante de 'Esto es guerra' explicó que uno de los momentos más sensibles ocurre cuando se queda a dormir con sus hijos. Según relató, su hija teme que él vuelva a irse mientras ella duerme. "No, yo no quiero que te vayas, quédate", contó el piloto que le dice Larita.

Mario Hart cuenta cómo su hija afronta la separación de Korina Rivadeneira

Durante su conversación con la 'Urraca', Mario Hart recordó que comunicarle a su hija mayor la separación fue un momento especialmente triste para él. La conductora de 'Magaly TV, la firme' le preguntó cómo se encontraba Larita y si había podido procesar el cambio en su familia.

El piloto explicó que su hija todavía manifiesta su incomodidad ante las ausencias que ahora forman parte de su rutina. "Cuando me quedo a dormir, ella no se quiere dormir porque me dice: ‘No, no voy a dormir porque cuando me despierte mañana ya no vas a estar porque te vas a ir cuando yo me quede dormida’", relató el exchico reality. "Es duro, es muy duro, es muy triste, es parte del proceso", añadió al hablar sobre la manera en que están afrontando la separación.

Mario Hart habla sobre la posibilidad de recibir ayuda psicológica

En otro momento de la conversación, Magaly Medina le preguntó directamente a Mario Hart si él y Korina Rivadeneira habían buscado ayuda psicológica para acompañar a sus hijos durante esta etapa. La conductora consideró que, pese a su edad, los menores pueden mantener la esperanza de que sus padres vuelvan a estar juntos como antes.

Ante la consulta, el piloto señaló que, en el caso de su hija, no ha percibido que ella le haya expresado directamente esa expectativa. "Creo que en Larita, en todo caso, que es la más grande, nunca me lo ha dicho", respondió. Pese a la dificultad del momento, el exchico reality aseguró que tanto él como la madre de sus hijos buscan manejar la situación de la mejor manera posible. "Creo que hasta ahora, de alguna manera, tratamos de manejarlo bien", afirmó.