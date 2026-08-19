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JNJ: presentan denuncia constitucional por presunto uso de sanciones para presionar a jueces

La senadora Ruth Luque pide la destitución e inhabilitación de siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia, a quienes acusa de infringir la Constitución en al menos cinco casos distintos.

La senadora Ruth Luque acusa a los integrantes de la entidad de usar sanciones para presionar a jueces. Foto: difusión
La senadora Ruth Luque acusa a los integrantes de la entidad de usar sanciones para presionar a jueces. Foto: difusión
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La senadora Ruth Luque presentó una denuncia constitucional contra siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El documento acusa a los denunciados de infringir varios artículos de la Constitución. Según el escrito, la JNJ habría usado sus facultades disciplinarias para sancionar a jueces que solo ejercían su función con autonomía.

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