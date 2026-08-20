Korina Rivadeneira enfrenta a Mario Hart y expone dura traición de su parte: "Tengo derecho a defenderme"

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Korina Rivadeneira decidió hablar por primera vez públicamente sobre su separación de Mario Hart y compartir su propia versión de los hechos. La modelo venezolana explicó que pasó toda una noche pensando cómo abordar el tema sin perjudicar a nadie y finalmente optó por contar parte de la historia que, según sostuvo, había permanecido en silencio por respeto a sus hijos y a determinados asuntos familiares y legales.

En su declaración, la influencer fue enfática al señalar que el exchico reality fue quien tomó la decisión de poner fin a la relación. Además, reconoció que, aunque esta vez estuvo completamente de acuerdo con la ruptura, la separación había sido planteada anteriormente por el piloto de autos en dos oportunidades.

Korina Rivadeneira revela que ella sí respetó acuerdo que mantenía con Mario Hart

Korina Rivadeneira explicó que una de las principales razones por las que decidió mantenerse al margen de las declaraciones públicas fueron sus dos hijos. Según contó, junto con Mario Hart habían acordado no hablar sobre la situación hasta resolver determinados temas legales y familiares que permanecían pendientes.

La modelo aseguró que respetó ese pacto y prefirió guardar silencio durante ese periodo. Sin embargo, la venezolana consideró que ese silencio terminó generando un espacio que otras personas ocuparon con opiniones y versiones que, desde su perspectiva, no reflejaban lo que realmente había vivido.

"Yo también tengo derecho a defenderme y contar parte de la historia que yo viví", manifestó al explicar las razones que la llevaron a pronunciarse.

Respecto al final de su matrimonio, Korina Rivadeneira fue directa al afirmar que fue Mario Hart quien decidió terminar la relación. Aseguró que la relación venía deteriorándose “hace muchísimos años” y que ambos tenían formas de pensar y proyectos de vida muy diferentes. Para Rivadeneira, esas diferencias se hicieron especialmente evidentes después del nacimiento de su hija.

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"Sufrí muchos ataques de pánico": la sincera confesión de Korina Rivadeneira

Uno de los momentos más personales del testimonio de Korina Rivadeneira llegó cuando habló sobre el impacto que tuvo la crisis sentimental en su bienestar durante el último año. La modelo reveló que sufrió ataques de pánico, lloraba con frecuencia y atravesó un periodo de intenso estrés que incluso provocó que perdiera una gran cantidad de cabello.

"Hubo momentos en los que yo sentía que de verdad no podía más con la vida", confesó al describir la difícil etapa que enfrentó mientras intentaba mantener sus responsabilidades cotidianas. Pese a ello, explicó que tuvo que continuar trabajando, criar a sus hijos y sostener su vida mientras atravesaba ese proceso.

La exintegrante de 'Esto es guerra' también hizo referencia a la imagen de felicidad que suele mostrar en sus redes sociales. Aclaró que aquello representa solo una parte de su realidad y que llegar al momento actual le demandó un esfuerzo considerable. "Hoy estoy feliz y estoy feliz genuinamente, pero me costó muchísimo llegar hasta allí", expresó.



