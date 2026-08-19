Resultados de La Tinka del miércoles 19 de agosto de 2026: números ganadores, Sí o Sí, Boliyapa y nuevo pozo

La transmisión del evento de La Tinka comenzará a las 10.30 p. m. y podrá seguirse en América TV, Facebook, YouTube y La República. | Foto: La Tinka

La transmisión del evento de La Tinka comenzará a las 10.30 p. m. y podrá seguirse en América TV, Facebook, YouTube y La República. | Foto: La Tinka

La Tinka realizará un nuevo sorteo este miércoles 19 de agosto, con un pozo acumulado de S/24.508.776. Además, se llevarán a cabo los juegos adicionales del Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión será a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

Resultados de La Tinka del miércoles 19 de agosto 18:54 ¿Dónde comprar los boletos de la Tinka? Puedes adquirir tus boletos con la jugada que prefieras. Los establecimientos donde podrás comprar las cartillas de La Tinka incluyen: - Plaza Vea - Vivanda - Promart - Mass - Oechsle - Módulos de La Tinka

¿Cuánto cuesta participar en La Tinka?

Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.