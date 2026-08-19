HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 19 de agosto de 2026: números ganadores, Sí o Sí, Boliyapa y nuevo pozo

Consulta los resultados oficiales de La Tinka del miércoles 19 de agosto de 2026, los números ganadores, el Sí o Sí, la Boliyapa y el nuevo pozo acumulado para el próximo sorteo.

La transmisión del evento de La Tinka comenzará a las 10.30 p. m. y podrá seguirse en América TV, Facebook, YouTube y La República.
La transmisión del evento de La Tinka comenzará a las 10.30 p. m. y podrá seguirse en América TV, Facebook, YouTube y La República. | Foto: La Tinka
Compartir

La Tinka realizará un nuevo sorteo este miércoles 19 de agosto, con un pozo acumulado de S/24.508.776. Además, se llevarán a cabo los juegos adicionales del Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión será a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

Resultados de La Tinka del miércoles 19 de agosto

18:54
19/8/2026

¿Dónde comprar los boletos de la Tinka?

Puedes adquirir tus boletos con la jugada que prefieras. Los establecimientos donde podrás comprar las cartillas de La Tinka incluyen:

- Plaza Vea

- Vivanda

- Promart

- Mass

- Oechsle

- Módulos de La Tinka

¿Cuánto cuesta participar en La Tinka?

Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO SIN ORDEN: MINISTROS CHOCAN POR EL LUM, TRENES Y LLUVIAS | PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Resultados de La Tinka del domingo 16 de agosto de 2026: números ganadores, Sí o Sí, Boliyapa y nuevo pozo

Resultados de La Tinka del domingo 16 de agosto de 2026: números ganadores, Sí o Sí, Boliyapa y nuevo pozo

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 13 de agosto: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del miércoles 13 de agosto: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
¿Reventó? Resultados de La Tinka del domingo 9 de agosto: números ganadores, Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

¿Reventó? Resultados de La Tinka del domingo 9 de agosto: números ganadores, Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Senamhi advierte: hasta tres DANA pueden presentarse al año y El Niño Costero intensifica sus lluvias y nevadas

Senamhi advierte: hasta tres DANA pueden presentarse al año y El Niño Costero intensifica sus lluvias y nevadas

LEER MÁS
Condenan a exdirectivos de los Bomberos por desembolso ilegal de más de S/13.000 de fondos de la entidad

Condenan a exdirectivos de los Bomberos por desembolso ilegal de más de S/13.000 de fondos de la entidad

LEER MÁS
Caso Utopía: Tribunal Constitucional anula órdenes de captura contra Alan Azizollahoff tras prescripción de su condena

Caso Utopía: Tribunal Constitucional anula órdenes de captura contra Alan Azizollahoff tras prescripción de su condena

LEER MÁS
Temblor en Lima: sismo de magnitud 4,8 remeció Lurín esta mañana, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 4,8 remeció Lurín esta mañana, según IGP

LEER MÁS
Reportero halló un "cuerpo" en Pasamayo, la PNP llegó y descubrieron insólito detalle: "Te íbamos a llevar a la morgue"

Reportero halló un "cuerpo" en Pasamayo, la PNP llegó y descubrieron insólito detalle: "Te íbamos a llevar a la morgue"

LEER MÁS
¿El sismo de 4.8 en Lima liberó energía para evitar un gran terremoto? Esto reveló el jefe del IGP

¿El sismo de 4.8 en Lima liberó energía para evitar un gran terremoto? Esto reveló el jefe del IGP

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025