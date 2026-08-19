Resultados de La Tinka del miércoles 19 de agosto de 2026: números ganadores, Sí o Sí, Boliyapa y nuevo pozo
Consulta los resultados oficiales de La Tinka del miércoles 19 de agosto de 2026, los números ganadores, el Sí o Sí, la Boliyapa y el nuevo pozo acumulado para el próximo sorteo.
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La Tinka realizará un nuevo sorteo este miércoles 19 de agosto, con un pozo acumulado de S/24.508.776. Además, se llevarán a cabo los juegos adicionales del Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión será a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.
Resultados de La Tinka del miércoles 19 de agosto
¿Dónde comprar los boletos de la Tinka?
Puedes adquirir tus boletos con la jugada que prefieras. Los establecimientos donde podrás comprar las cartillas de La Tinka incluyen:
- Plaza Vea
- Vivanda
- Promart
- Mass
- Oechsle
- Módulos de La Tinka
¿Cuánto cuesta participar en La Tinka?
Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.