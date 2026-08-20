➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 20 de agosto, según Jhan Sandoval
No te pierdas las recomendaciones y advertencias de Jhan Sandoval para cada signo. Prepárate para afrontar el día con confianza y conocimiento de lo que te espera.
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¿Quieres saber qué te dicen los astros para este jueves 20 de agosto? Revisa el horóscopo de HOY elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval y descubre sus predicciones más precisas para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.
Horóscopo de hoy, jueves 20 de agosto: predicciones para tu signo
- Aries: El dinero que pretendes entregarle a esa persona, sea a razón de un préstamo o inversión, no tendrá retorno. Piénsalo bien y toma tus precauciones. En el amor, lima asperezas; habrá reconciliación.
- Tauro: Logras hacer realidad las ideas que tienes en mente, en poco tiempo verás una gran productividad. En el amor, no te quedes con esa herida sin sanar. Necesitas cerrar capítulos y perdonar.
- Géminis: Si quieres aclarar algo, evita hacerlo desde el pleito o el conflicto. Podrías romper relaciones importantes y luego afrontar las consecuencias. En el amor, llega una nueva persona a tu vida.
- Cáncer: Luego de tanto tiempo de espera, se hace realidad ese viaje que pensaste imposible de realizar. El camino que tomes será positivo para tu economía. En el amor, sé constante y evita alejamientos.
- Leo: Tus proyectos son muy favorables, pero te está faltando estrategia para poder hacerlos realidad. Conversarás con alguien que tiene la capacidad y las herramientas para ayudarte. Negocia.
- Virgo: No tienes en claro los motivos por los cuales algunas cosas se están demorando. Esto podría conducirte a realizar reclamos que despierten conflictos innecesarios. Con calma todo lo resolverás.
- Libra: Superas con éxito las dificultades que habían frenado tus proyectos. Ahora todo avanzará y de manera positiva. En el amor, esa persona se animará a comunicarse. No actúes con indiferencia.
- Escorpio: Haber resuelto algunos conflictos familiares te devolverá la calma necesaria para atender los temas laborales que habías descuidado. Retomarás actividades que habías abandonado.
- Sagitario: Abandonarás una actividad para atender asuntos de poca importancia. Cuidado, no solo tendrás llamadas de atención. Un competidor aprovechará tu descuido para sacar ventaja y perjudicarte.
- Capricornio: Tendrás noticias favorables sobre esa posibilidad de ascenso o cambio laboral. Si tienes en mente mudarte, es posible que no encuentres aún el lugar adecuado. No desesperes, paciencia.
- Acuario: No discutas con esa familiar que sabes no entenderá tu punto de vista. Luego de tantas trabas y complicaciones, logras resolver ese problema legal. Recibirás noticias de personas en el extranjero.
- Piscis: Tu agenda laboral se tornará larga y lenta; posiblemente tengas que cancelar esa reunión familiar a la que prometiste asistir. En el amor, se fortalecen los sentimientos con esa persona especial.