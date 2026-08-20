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Mario Hart reaparece y lanza contundente mensaje en medio de las fuertes confesiones de Korina Rivadeneira sobre su matrimonio

Mario Hart revela su reacción luego de que Korina Rivadeneira hablara sobre los momentos duros vividos en su relación. ¿Cuál fue su mensaje?

Mario Hart y Korina Rivadeneira
Mario Hart y Korina Rivadeneira
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El conocido influencer Mario Hart se ha visto envuelto en una controversia tras las recientes declaraciones de Korina Rivadeneira al hablar sobre su separación, revelando que él puso fin a la relación en dos ocasiones. A pesar de las críticas, el exchico reality optó por seguir activo en sus redes, destacándose un mensaje peculiar que capturó la atención.

PUEDES VER: Korina Rivadeneira aclara si hubo infidelidad durante su relación con Mario Hart: "Por mis creencias y mis valores"

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Mario Hart sorprende con su reacción tras palabras de Korina Rivadeneira

La actriz venezolana causó inquietud al compartir que vivió momentos angustiosos con Mario Hart durante su relación. Entretanto, el piloto de carreras utilizó su Instagram para informar que ahora está en España con su familia.

En sus historias, la celebridad mostró molestia debido a un cambio inesperado en sus planes por el clima. “Se suponía que hoy era día de playa, la lluvia lo arruinó”, expresó en un inicio y continuó: “Nos recomendaron ir a San Sebastián, la playa es hermosa… ahora bien empapados. ¿Qué se le va a hacer?”, puntualizó.

Estas publicaciones coincidieron con la difusión de los videos de Korina Rivadeneira. Al concluir, Mario Hart lanzó un mensaje contundente: “A mal tiempo, buena cara”, afirmó.

Korina Rivadeneira comparte reflexión tras revelar detalles de su matrimonio con Mario Hart

Por otro lado, Korina Rivadeneira reflexionó en sus redes tras hablar sobre su experiencia matrimonial con Mario Hart y aconsejó no aferrarse al rencor. “Acaba de temblar y me hizo pensar… ¿y si alguna vez, Dios no lo permita, sucede algo más fuerte y en cuestión de segundos todo cambia?”, comentó.

“La vida es demasiado frágil para desperdiciarla odiando, criticando o tratando de dañar a otros. Abracen a quienes aman. Expresen lo que sienten. Den ese paso que han estado posponiendo. Perdonen si es posible. Desháganse de aquello que los entristece y eliminen las amarguras”, añadió.

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