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EN VIVO Luis Galarreta y sus ministros llegan al Congreso: primer ministro y gabinete ministerial expone su plan de Gobierno

Galarreta y los ministros de Keiko Fujimori se presentarán ante la Cámara de Diputados desde las 10.30 a. m.

Luis Galarreta se presentará ante la Cámara de Diputados para exponer su plan de gobierno | Composición: LR.
Luis Galarreta se presentará ante la Cámara de Diputados para exponer su plan de gobierno | Composición: LR.
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Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, y los integrantes de su gabinete asistirán al Congreso de la República para presentar el plan de Gobierno de su gestión desde las 10.30 a. m. La exposición se realiza ante la Cámara de Diputados en medio de cuestionamientos y tensiones políticas, mientras el Poder Ejecutivo busca explicar sus principales medidas y prioridades.

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Presentación de los ministros en la Cámara de Diputados EN VIVO

21:25
19/8/2026

Congresistas opinan sobre próxima presentación de Galarreta y el gabinete ministerial

Catherin Palomino, diputada de Juntos por el Perú: “La democracia implica escuchar, y eso haremos. Pero tampoco se puede tapar el sol con un dedo. Los peruanos vemos que las extorsiones y las muertes son incontrolables, que la canasta familiar aumenta de precio y que hay paros; mientras tanto, hay ministros con conflictos de intereses, que recién se enteran de que los hospitales son un caos, que se mantienen a los mismos funcionarios ineficientes y que las recetas son las mismas: subsidios temporales y estados de emergencia”.

Frank Krklec, diputado de Renovación Popular: "Me gustaría que aterrice y nos diga medidas claras y específicas sobre que se piensa hacer en seguridad ciudadana. Hasta el momento, no se ve una estrategia integral sobre el tema. Veo que se ha sacado a algunos militares a patrullar en las calles con fusiles, se ha puesto a algunos militares y policias para subir a buses; pero no se ve una estrategia integral y eso nos preocupa mucho, porque ya es algo que se vio en administraciones anteriores sin resultados. Por otro lado, la atención urgente al Fenómeno de El Niño no muestra medidas de parte del Gobierno. Se necesita una reacción rápida para atender a los damnificados y acelerar la reestructuración".

21:16
19/8/2026

Ministros llegan entre cuestionamientos y tensiones

La polémica por el Lugar de la Memoria (LUM) entre el Ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, y Alberto Beingolea, ministro de Cultura ha marcado los primeros días del gobierno. Ambas carteras han pedido que el LUM este bajo su control. 

21:12
19/8/2026

Luis Galarreta se presentará ante la Cámara de Diputados: ¿Necesita voto de confianza?

El primer ministro Luis Galarreta se presentará ante la Cámara de Diputados para exponer el plan de trabajo desde las 10:30 de la mañana. En esta ocasión, debido a las modificaciones constitucionales, no se necesitará dar el voto de confianza correspondiente para ratificar al gabinete de Galarreta.

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