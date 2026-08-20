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Economía

Precio del dólar hoy en Perú: así cotiza el tipo de cambio para este jueves 20 de agosto

¿A cuánto cotiza el dólar ahora? Conoce el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos en el Perú.

Precio del dólar hoy, jueves 20 de agosto de 2026.
Precio del dólar hoy, jueves 20 de agosto de 2026. | Composición LR
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La cotización del precio del dólar en Perú se vincula con los movimientos que realiza a diario el Banco Central de Reserva (BCR). Para hoy, 20 de agosto, el valor de la moneda estadounidense se cotiza en S/3,350 la compra y S/3,370 la venta, de acuerdo a la web cuantoestáeldolar.pe. Además de esta información oficial, te contamos cómo cotiza la moneda estadounidense para la compra y venta en entidades financieras, los cambistas, casas de cambio online y del Jr. Ocoña.

Tipo de cambio en bancos del Perú

BCP

  • Compra: S/3,798
  • Venta: S/3,887

Interbank

  • Compra: S/3,755
  • Venta: S/3,885

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,760
  • Venta: S/3,850

BBVA

  • Compra: S/3,747
  • Venta: S/3,954

Scotiabank

  • Compra: S/3,751
  • Venta: S/3,927
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