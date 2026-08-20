HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Terremoto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2
Terremoto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2     Terremoto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2     Terremoto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2     
Espectáculos

Paolo Guerrero rompe su silencio sobre supuesta ruptura con Ana Paula Consorte tras rumores de embarazo: "Me pone en aprietos"

Paolo Guerrero enfrentó los rumores de una crisis con Ana Paula Consorte. Las especulaciones estallaron por un incidente vinculado a Alondra García Miró y el posterior viaje de la modelo brasileña.

Ana Paula Consorte dejó Perú con sus hijos tras incidente de Paolo Guerrero.
Ana Paula Consorte dejó Perú con sus hijos tras incidente de Paolo Guerrero. | Foto: composición LR/Willax/Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

Los rumores sobre una crisis entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte estallaron en los últimos días, luego de que las redes sociales del futbolista mostraran interacciones con su expareja Alondra García Miró y él denunciara que había sido víctima de un hackeo. En medio de la polémica, la modelo brasileña dejó el Perú junto a sus hijos y surgieron versiones de un embarazo, lo que llevó al delantero de Alianza Lima a pronunciarse públicamente para aclarar cuál es la situación actual de su relación.

Ante la presión mediática, el jugador optó por responder a la prensa y dejar en claro que mantiene comunicación con la madre de sus hijos, asegurando que los rumores no reflejan la realidad de su vínculo.

PUEDES VER: Ana Paula Consorte estaría embarazada de Paolo Guerrero en medio de supuesta crisis por Alondra García Miró, según Rodrigo González

lr.pe

Paolo Guerrero habla sobre supuesta crisis con Ana Paula Consorte

El delantero de Alianza Lima fue abordado por un reportero de ‘Amor y Fuego’, quien le preguntó directamente si existía un distanciamiento con Ana Paula Consorte. Guerrero descartó esa versión: “No, para nada. Dedicado al trabajo, bien. En contacto con los bebés también. Ana está por el momento en Brasil. Todo bien”.

Consultado sobre la polémica generada por el supuesto seguimiento a Alondra García Miró desde su cuenta de Instagram, Guerrero reiteró que se trató de un hackeo. “No, pues. Yo ya me manifesté. Ya demostré con pruebas. Creo que es lo más importante: demostrar y dejar claro que me hackearon la cuenta de Instagram. A todo el mundo le pasa hoy en día”, explicó.

El futbolista también reconoció la incomodidad que le generó el incidente: “Espero que no vuelva a suceder más porque en realidad me pone en aprietos, pero, nada, gracias a Dios todo tranquilo. Yo, enfocado en el fútbol, en dar lo mejor de mí”. Con ello, dejó ver que la polémica afectó su imagen y lo expuso en el plano personal.

PUEDES VER: Paolo Guerrero responde a las burlas tras afirmar que hackearon su cuenta de Instagram: "Demostré con pruebas"

lr.pe

Sobre el hecho de que él y Ana Paula se dejaron de seguir en Instagram, Guerrero minimizó el tema. “Ese es un tema que yo lo manejo y lo resuelvo. No puedo decir que es una pelea. Dejarnos de seguir creo que no tiene que ver con el tema de la relación que tenemos. Hoy por hoy no le damos mucha importancia si uno se deja de seguir”, agregó.

Finalmente, reafirmó que la comunicación con la influencer se mantiene: “En familia estamos bien; hablando siempre, constantemente, por nosotros y por los bebés”. Con esta declaración buscó cerrar la polémica y resaltar que la prioridad sigue siendo su familia.

La versión del futbolista fue cuestionada en ‘Amor y Fuego’, donde se señaló que Guerrero eliminó todas sus fotos con Ana Paula Consorte tras el incidente y se interpretó ese gesto como una señal de crisis. Por su parte, la modelo brasileña mantuvo algunas imágenes junto al deportista en sus redes. Mientras tanto, ninguno de los dos se ha referido directamente a los rumores de embarazo, que según Rodrigo González ‘Peluchín’ habrían sido confirmados por fuentes “bastante confiables”.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Paolo Guerrero responde a las burlas tras afirmar que hackearon su cuenta de Instagram: "Demostré con pruebas"

Paolo Guerrero responde a las burlas tras afirmar que hackearon su cuenta de Instagram: "Demostré con pruebas"

LEER MÁS
Ana Paula Consorte estaría embarazada de Paolo Guerrero en medio de supuesta crisis por Alondra García Miró, según Rodrigo González

Ana Paula Consorte estaría embarazada de Paolo Guerrero en medio de supuesta crisis por Alondra García Miró, según Rodrigo González

LEER MÁS
Alondra García Miró recibe hilarantes comentarios tras insólito error de Paolo Guerrero en Instagram: "No te supera"

Alondra García Miró recibe hilarantes comentarios tras insólito error de Paolo Guerrero en Instagram: "No te supera"

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hermano de Paul Flores, 'El Ruso', rompe su silencio y expone por qué acusan de crimen pasional a Carolina Jaramillo

Hermano de Paul Flores, 'El Ruso', rompe su silencio y expone por qué acusan de crimen pasional a Carolina Jaramillo

LEER MÁS
Korina Rivadeneira aclara si hubo infidelidad durante su relación con Mario Hart: "Por mis creencias y mis valores"

Korina Rivadeneira aclara si hubo infidelidad durante su relación con Mario Hart: "Por mis creencias y mis valores"

LEER MÁS
Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, rompe en llanto tras ser acusada de supuesto crimen pasional contra ‘El Ruso’

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, rompe en llanto tras ser acusada de supuesto crimen pasional contra ‘El Ruso’

LEER MÁS
Paolo Guerrero responde a las burlas tras afirmar que hackearon su cuenta de Instagram: "Demostré con pruebas"

Paolo Guerrero responde a las burlas tras afirmar que hackearon su cuenta de Instagram: "Demostré con pruebas"

LEER MÁS
El último y emotivo mensaje que Carla Campos Salazar le dedicó a Curwen horas antes de su ampay: “Lindo”

El último y emotivo mensaje que Carla Campos Salazar le dedicó a Curwen horas antes de su ampay: “Lindo”

LEER MÁS
Gabriela Serpa responde a usuarios que le piden llamar a Curwen tras cancelar su boda: "Yo sí soy fiel"

Gabriela Serpa responde a usuarios que le piden llamar a Curwen tras cancelar su boda: "Yo sí soy fiel"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025