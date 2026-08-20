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Los rumores sobre una crisis entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte estallaron en los últimos días, luego de que las redes sociales del futbolista mostraran interacciones con su expareja Alondra García Miró y él denunciara que había sido víctima de un hackeo. En medio de la polémica, la modelo brasileña dejó el Perú junto a sus hijos y surgieron versiones de un embarazo, lo que llevó al delantero de Alianza Lima a pronunciarse públicamente para aclarar cuál es la situación actual de su relación.

Ante la presión mediática, el jugador optó por responder a la prensa y dejar en claro que mantiene comunicación con la madre de sus hijos, asegurando que los rumores no reflejan la realidad de su vínculo.

Paolo Guerrero habla sobre supuesta crisis con Ana Paula Consorte

El delantero de Alianza Lima fue abordado por un reportero de ‘Amor y Fuego’, quien le preguntó directamente si existía un distanciamiento con Ana Paula Consorte. Guerrero descartó esa versión: “No, para nada. Dedicado al trabajo, bien. En contacto con los bebés también. Ana está por el momento en Brasil. Todo bien”.

Consultado sobre la polémica generada por el supuesto seguimiento a Alondra García Miró desde su cuenta de Instagram, Guerrero reiteró que se trató de un hackeo. “No, pues. Yo ya me manifesté. Ya demostré con pruebas. Creo que es lo más importante: demostrar y dejar claro que me hackearon la cuenta de Instagram. A todo el mundo le pasa hoy en día”, explicó.

El futbolista también reconoció la incomodidad que le generó el incidente: “Espero que no vuelva a suceder más porque en realidad me pone en aprietos, pero, nada, gracias a Dios todo tranquilo. Yo, enfocado en el fútbol, en dar lo mejor de mí”. Con ello, dejó ver que la polémica afectó su imagen y lo expuso en el plano personal.

Sobre el hecho de que él y Ana Paula se dejaron de seguir en Instagram, Guerrero minimizó el tema. “Ese es un tema que yo lo manejo y lo resuelvo. No puedo decir que es una pelea. Dejarnos de seguir creo que no tiene que ver con el tema de la relación que tenemos. Hoy por hoy no le damos mucha importancia si uno se deja de seguir”, agregó.

Finalmente, reafirmó que la comunicación con la influencer se mantiene: “En familia estamos bien; hablando siempre, constantemente, por nosotros y por los bebés”. Con esta declaración buscó cerrar la polémica y resaltar que la prioridad sigue siendo su familia.

La versión del futbolista fue cuestionada en ‘Amor y Fuego’, donde se señaló que Guerrero eliminó todas sus fotos con Ana Paula Consorte tras el incidente y se interpretó ese gesto como una señal de crisis. Por su parte, la modelo brasileña mantuvo algunas imágenes junto al deportista en sus redes. Mientras tanto, ninguno de los dos se ha referido directamente a los rumores de embarazo, que según Rodrigo González ‘Peluchín’ habrían sido confirmados por fuentes “bastante confiables”.