Terremoto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2 remeció Parinacochas esta tarde, según IGP
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) confirmó el movimiento telúrico ocurrido la tarde del 20 de agosto en Coracora
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Terremoto en Ayacucho 7,2 hoy
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Un fuerte sismo de magnitud 7.2 se registró la tarde de este jueves 20 de agosto en Coracora, Parinacochas, región Ayacucho, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 1.00 p. m. y tuvo una profundidad de 108 kilómetros.
Terremoto en Ayacucho.