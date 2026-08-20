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Terremoto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2 remeció Parinacochas esta tarde, según IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) confirmó el movimiento telúrico ocurrido la tarde del 20 de agosto en Coracora

Terremoto en Ayacucho 7,2 hoy
Terremoto en Ayacucho 7,2 hoy
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Un fuerte sismo de magnitud 7.2 se registró la tarde de este jueves 20 de agosto en Coracora, Parinacochas, región Ayacucho, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 1.00 p. m. y tuvo una profundidad de 108 kilómetros.

Terremoto en Ayacucho.

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