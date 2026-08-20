HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Cienciano vs Botafogo EN VIVO: hora y canal del partido de vuelta por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026

La revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Cienciano y Botafogo se disputará en el estadio Olímpico Nilton Santos, ubicado en Río de Janeiro.

Cienciano y Botafogo se enfrentan por la revancha en la Copa Sudamericana. Foto: Sudamericana/composición LR
Cienciano y Botafogo se enfrentan por la revancha en la Copa Sudamericana. Foto: Sudamericana/composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Cienciano vs Botafogo EN VIVO juegan HOY jueves 20 de agosto, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), por la Copa Sudamericana. El partido se llevará a cabo en el estadio Olímpico Nilton Santos, con transmisión por TV a cargo del canal DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El cuadro cusqueño va por la clasificación a la siguiente etapa del torneo. Luego del triunfazo por 6-1 en el Cusco, Cienciano necesita mantener la diferencia en el global para asegurar su pase a los cuartos de final. Por el lado de Botafogo, tendrá la dura misión de darle vuelta a un marcador complicado, mas aun, con la salida del técnico Franclim Carvalho tras los malos resultados obtenidos.

PUEDES VER: Tifanny, primera voleibolista transgénero de Brasil, tras prohibición de la CBV: "Me están quitando todo lo que tengo"

lr.pe

Canal para ver Cienciano vs Botafogo

El partido entre Cienciano y Botafogo, por la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de DSports y Paramount+.

Horarios por país del partido Cienciano vs Botafogo

El duelo entre Cienciano y Botafogo se disputará este jueves 20 de agosto, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (viernes 21/08)

Estadio donde se juega Cienciano vs Botafogo

Cienciano y Botafogo disputarán este encuentro en el estadio Olímpico Nilton Santos. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 46.000 espectadores.

PUEDES VER: Botafogo en crisis a pocos días de jugar contra Cienciano: despidió a su entrenador por mala racha de resultados

lr.pe

Pronóstico de Cienciano vs Botafogo

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Botafogo sobre Cienciano.

  • Betsson: gana Cienciano (18,00), empate (8,40), gana Botafogo (1,09)
  • Betano: gana Cienciano (21,00), empate (10,00), gana Botafogo (1,14)
  • Bet365: gana Cienciano (17,00), empate (10,00), gana Botafogo (1,11)
  • 1XBet: gana Cienciano (20,00), empate (14,10), gana Botafogo (1,11)
  • Caliente: gana Cienciano (23,00), empate (9,60), gana Botafogo (1,12)
  • Doradobet: gana Cienciano (20,00), empate (9,00), gana Botafogo (1,12).

Últimos partidos de Cienciano

  • Cienciano 0-0 Deportivo Garcilaso | 16.08.26
  • Cienciano 6-1 Botafogo | 13.08.26
  • Alianza Atlético 1-0 Cienciano | 6.08.26
  • Cienciano 2-0 Universitario | 2.08.26
  • Cienciano 4-0 Lanús | 29.08.26

Últimos partidos de Botafogo

  • Vitória 1-0 Botafogo | 16.08.26
  • Cienciano 6-1 Botafogo | 13.08.26
  • Botafogo 1-1 Fluminense | 8.08.26
  • Cruzeiro 0-1 Botafogo | 26.08.26
  • Botafogo 0-0 Vitória | 23.07.26
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Botafogo en crisis a pocos días de jugar contra Cienciano: despidió a su entrenador por mala racha de resultados

Botafogo en crisis a pocos días de jugar contra Cienciano: despidió a su entrenador por mala racha de resultados

LEER MÁS
Cienciano - Botafogo: fecha, hora y canal del partido de vuelta por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano - Botafogo: fecha, hora y canal del partido de vuelta por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026

LEER MÁS
Sao Paulo clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamerica 2026: derrotó 3-1 a Bolívar en el Morumbi

Sao Paulo clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamerica 2026: derrotó 3-1 a Bolívar en el Morumbi

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cienciano - Botafogo: fecha, hora y canal del partido de vuelta por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano - Botafogo: fecha, hora y canal del partido de vuelta por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026

LEER MÁS
Golpe inesperado en Alianza Lima: D’Alessandro Montenegro da positivo en control antidoping

Golpe inesperado en Alianza Lima: D’Alessandro Montenegro da positivo en control antidoping

LEER MÁS
Jamal Musiala revela qué provocó sus desmayos en el Bayern Múnich: "Recibo la mejor atención médica posible"

Jamal Musiala revela qué provocó sus desmayos en el Bayern Múnich: "Recibo la mejor atención médica posible"

LEER MÁS
Cienciano visita el Nilton Santos con la misión de sentenciar su boleto a los cuartos de final de la Sudamericana ante un Botafogo en crisis

Cienciano visita el Nilton Santos con la misión de sentenciar su boleto a los cuartos de final de la Sudamericana ante un Botafogo en crisis

LEER MÁS
El FC Barcelona presentó a su plantilla con un buen triunfo 2-1 ante el Al-Ahly por el Trofeo Joan Camper

El FC Barcelona presentó a su plantilla con un buen triunfo 2-1 ante el Al-Ahly por el Trofeo Joan Camper

LEER MÁS
Agustín Cardozo revela por qué rechazó a Alianza Lima y aceptó propuesta inferior de Lanús

Agustín Cardozo revela por qué rechazó a Alianza Lima y aceptó propuesta inferior de Lanús

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025