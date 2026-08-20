Cienciano vs Botafogo EN VIVO: hora y canal del partido de vuelta por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026
La revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Cienciano y Botafogo se disputará en el estadio Olímpico Nilton Santos, ubicado en Río de Janeiro.
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Cienciano vs Botafogo EN VIVO juegan HOY jueves 20 de agosto, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), por la Copa Sudamericana. El partido se llevará a cabo en el estadio Olímpico Nilton Santos, con transmisión por TV a cargo del canal DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
El cuadro cusqueño va por la clasificación a la siguiente etapa del torneo. Luego del triunfazo por 6-1 en el Cusco, Cienciano necesita mantener la diferencia en el global para asegurar su pase a los cuartos de final. Por el lado de Botafogo, tendrá la dura misión de darle vuelta a un marcador complicado, mas aun, con la salida del técnico Franclim Carvalho tras los malos resultados obtenidos.
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Canal para ver Cienciano vs Botafogo
El partido entre Cienciano y Botafogo, por la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de DSports y Paramount+.
Horarios por país del partido Cienciano vs Botafogo
El duelo entre Cienciano y Botafogo se disputará este jueves 20 de agosto, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 6.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
- España: 2.30 a. m. (viernes 21/08)
Estadio donde se juega Cienciano vs Botafogo
Cienciano y Botafogo disputarán este encuentro en el estadio Olímpico Nilton Santos. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 46.000 espectadores.
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Pronóstico de Cienciano vs Botafogo
Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Botafogo sobre Cienciano.
- Betsson: gana Cienciano (18,00), empate (8,40), gana Botafogo (1,09)
- Betano: gana Cienciano (21,00), empate (10,00), gana Botafogo (1,14)
- Bet365: gana Cienciano (17,00), empate (10,00), gana Botafogo (1,11)
- 1XBet: gana Cienciano (20,00), empate (14,10), gana Botafogo (1,11)
- Caliente: gana Cienciano (23,00), empate (9,60), gana Botafogo (1,12)
- Doradobet: gana Cienciano (20,00), empate (9,00), gana Botafogo (1,12).
Últimos partidos de Cienciano
- Cienciano 0-0 Deportivo Garcilaso | 16.08.26
- Cienciano 6-1 Botafogo | 13.08.26
- Alianza Atlético 1-0 Cienciano | 6.08.26
- Cienciano 2-0 Universitario | 2.08.26
- Cienciano 4-0 Lanús | 29.08.26
Últimos partidos de Botafogo
- Vitória 1-0 Botafogo | 16.08.26
- Cienciano 6-1 Botafogo | 13.08.26
- Botafogo 1-1 Fluminense | 8.08.26
- Cruzeiro 0-1 Botafogo | 26.08.26
- Botafogo 0-0 Vitória | 23.07.26