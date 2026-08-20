Candidatos a la alcaldía de Lima firman Pacto Ético Electoral: solo 19 postulantes asistieron al evento

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tomó juramento del Pacto Ético Electoral a los candidatos a la alcaldía de Lima. Del total de 26 postulantes inscritos, solo 19 asistieron a la ceremonia y firmaron el documento. El acuerdo compromete a las organizaciones políticas a desarrollar una campaña basada en la veracidad y el respeto mutuo.

El pacto fija además pautas para evitar el acoso político entre agrupaciones. Los firmantes se comprometieron a transparentar sus ingresos y gastos de campaña ante los órganos de fiscalización del JNE. También aceptaron participar de forma obligatoria en los debates públicos organizados por el ente electoral y a reconocer los resultados oficiales una vez culminado el proceso.

TE RECOMENDAMOS PORKY BUSCA SILENCIAR PERIODISTAS Y CANDIDATOS A CHORRILLOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Al finalizar la ceremonia, varios candidatos se pronunciaron ante la prensa sobre la candidatura de Rafael López Aliaga, quien asumió la cabeza de su lista tras la renuncia del postulante original de Renovación Popular. Yehude Simon, Susel Paredes y Carlos Bruce coincidieron, fuera del local del evento, en calificar la situación como una maniobra para evadir la prohibición constitucional de reelección inmediata.

Susel Paredes acusó al JNE de ser "cómplice" de López Aliaga

Susel Paredes, candidata de Ahora Nación, fue la voz más dura contra el organismo electoral. Ya afuera del local, la postulante declaró que el JNE "es cómplice" de la situación de López Aliaga y calificó de "complaciente" la actuación del tribunal frente a lo que considera una vulneración de la Constitución. Paredes también lanzó un cuestionamiento personal contra el candidato de Renovación Popular, a quien describió como una persona con limitaciones intelectuales.

Yehude Simon, postulante de Tierra Verde, coincidió con ese diagnóstico. El candidato afirmó que López Aliaga "sabe que está haciendo trampa" y que el aspirante faltó a su palabra al asumir la cabeza de la lista tras la salida del candidato original.

Carlos Bruce, de Somos Perú, pidió al tribunal electoral actuar con firmeza. El candidato exhortó al JNE a hacer cumplir la prohibición de reelección inmediata que establece la Constitución y dijo que el organismo no debería permitir que López Aliaga postule en las condiciones actuales.

Juan Carlos Alvarado, de Venceremos, fue el más directo de todos. El candidato pidió a la ciudadanía "no votar por la trafa" y afirmó que López Aliaga no merece el respaldo de los limeños. En contraste, Francis Allison, de Avanza País, prefirió no sumarse a las críticas más duras. Allison cuestionó la ausencia de López Aliaga en la ceremonia, pero pidió esperar antes de emitir juicios sobre la actual gestión de Keiko Fujimori, a quien planteó dar un plazo de seis meses antes de evaluar su desempeño.

PUEDES VER: Luis Galarreta y sus ministros exponen ante diputados propuestas sin explicar cómo las concretarán

Los candidatos plantearon cambios en la ATU y el tren Lima-Chosica

Más allá de las críticas a López Aliaga, los postulantes expusieron propuestas concretas para la ciudad. Susel Paredes anunció que, de ganar, cambiará la tabla de sanciones de la ATU, a la que calificó de desproporcionada. La candidata también dijo que coordinará directamente con la Policía Nacional del Perú para enfrentar la inseguridad en la capital.

Carlos Bruce planteó una reforma más profunda del organismo de transporte. El candidato dijo que la ATU solo se dedica a imponer multas y afirmó que, de ser necesario, cambiaría hasta el nombre de la institución para transformar su función.

Sobre el tren Lima-Chosica, ambos candidatos coincidieron en que la compra de las unidades no le compete a la alcaldía de Lima. Paredes y Bruce indicaron que esa responsabilidad corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Paredes calificó el actual proyecto como "una chatarra" y como un sistema contaminante y costoso para los limeños. La candidata presentó como alternativa un proyecto de trenes eléctricos de cercanía.

Francis Allison se distanció de esa postura. El candidato de Avanza País aseguró que el tren Lima-Chosica funcionará si resulta elegido alcalde y atribuyó los problemas del proyecto a un desorden en su ejecución, no a la viabilidad del sistema en sí.