Paolo Guerrero responde a las burlas tras afirmar que hackearon su cuenta de Instagram: "Demostré con pruebas"

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Paolo Guerrero fue abordado por las cámaras de ‘Amor y fuego’ y se pronunció sobre la polémica que generó luego de afirmar que sus cuentas personales de Instagram y Facebook fueron hackeadas. El futbolista de Alianza Lima aseguró que ya presentó pruebas para respaldar su versión y rechazó las dudas que surgieron después de que usuarios notaran que había reposteado una publicación de su expareja Alondra García Miró y volviera a seguirla en Instagram.

El 'Depredador' insistió en que el acceso a su cuenta de Instagram ocurrió sin su consentimiento y explicó que mostró evidencia de tres dispositivos que ingresaron a sus redes sociales. "Creo que lo más importante es demostrar y dejar claro que me hackearon la cuenta de Instagram", manifestó el futbolista, quien también aseguró que este tipo de situaciones pueden ocurrirle a cualquier persona.

Paolo Guerrero responde a las críticas por el hackeo de sus redes

La explicación de Paolo Guerrero no evitó que recibiera burlas y cuestionamientos en redes sociales, especialmente porque su denuncia de hackeo ocurrió después de que los usuarios descubrieran su interacción con Alondra García Miró. La situación también generó especulaciones sobre una posible crisis en su relación con Ana Paula Consorte. "Ya me manifesté, demostré con pruebas", afirmó.

Entre los comentarios que recibió el futbolista destacó uno que hacía referencia a la situación con evidente tono de burla: "Capaz al menos créate una cuenta de pollería para stalkear, más sano". Pese a ello, el futbolista aseguró que espera que un episodio similar no vuelva a ocurrir. "Creo que no va a suceder más porque, en realidad, me pone en aprietos a mí, pero nada, todo tranquilo", manifestó el jugador de Alianza Lima al ser consultado por las cámaras de 'Amor y fuego'.