HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Terremoto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2
Terremoto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2     Terremoto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2     Terremoto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2     
Espectáculos

Paolo Guerrero responde a las burlas tras afirmar que hackearon su cuenta de Instagram: "Demostré con pruebas"

El futbolista de Alianza Lima respondió a las burlas que recibió tras afirmar que hackearon su Instagram luego de que usuarios notaran que volvió a seguir a Alondra García Miró y compartió una publicación de su expareja.

Paolo Guerrero se pronuncia sobre el hackeo de sus redes sociales. Foto: Willax TV
Paolo Guerrero se pronuncia sobre el hackeo de sus redes sociales. Foto: Willax TV
Escuchar
Resumen
Compartir

Paolo Guerrero fue abordado por las cámaras de ‘Amor y fuego’ y se pronunció sobre la polémica que generó luego de afirmar que sus cuentas personales de Instagram y Facebook fueron hackeadas. El futbolista de Alianza Lima aseguró que ya presentó pruebas para respaldar su versión y rechazó las dudas que surgieron después de que usuarios notaran que había reposteado una publicación de su expareja Alondra García Miró y volviera a seguirla en Instagram.

El 'Depredador' insistió en que el acceso a su cuenta de Instagram ocurrió sin su consentimiento y explicó que mostró evidencia de tres dispositivos que ingresaron a sus redes sociales. "Creo que lo más importante es demostrar y dejar claro que me hackearon la cuenta de Instagram", manifestó el futbolista, quien también aseguró que este tipo de situaciones pueden ocurrirle a cualquier persona.

PUEDES VER: Ana Paula Consorte estaría embarazada de Paolo Guerrero en medio de supuesta crisis por Alondra García Miró, según Rodrigo González

lr.pe

Paolo Guerrero responde a las críticas por el hackeo de sus redes

La explicación de Paolo Guerrero no evitó que recibiera burlas y cuestionamientos en redes sociales, especialmente porque su denuncia de hackeo ocurrió después de que los usuarios descubrieran su interacción con Alondra García Miró. La situación también generó especulaciones sobre una posible crisis en su relación con Ana Paula Consorte. "Ya me manifesté, demostré con pruebas", afirmó.

Entre los comentarios que recibió el futbolista destacó uno que hacía referencia a la situación con evidente tono de burla: "Capaz al menos créate una cuenta de pollería para stalkear, más sano". Pese a ello, el futbolista aseguró que espera que un episodio similar no vuelva a ocurrir. "Creo que no va a suceder más porque, en realidad, me pone en aprietos a mí, pero nada, todo tranquilo", manifestó el jugador de Alianza Lima al ser consultado por las cámaras de 'Amor y fuego'.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Ana Paula Consorte estaría embarazada de Paolo Guerrero en medio de supuesta crisis por Alondra García Miró, según Rodrigo González

Ana Paula Consorte estaría embarazada de Paolo Guerrero en medio de supuesta crisis por Alondra García Miró, según Rodrigo González

LEER MÁS
Alondra García Miró recibe hilarantes comentarios tras insólito error de Paolo Guerrero en Instagram: "No te supera"

Alondra García Miró recibe hilarantes comentarios tras insólito error de Paolo Guerrero en Instagram: "No te supera"

LEER MÁS
Christian Cueva arremete contra Reimond Manco por críticas hacia Paolo Guerrero: "Tiene que pasar el partido para decir las cosas"

Christian Cueva arremete contra Reimond Manco por críticas hacia Paolo Guerrero: "Tiene que pasar el partido para decir las cosas"

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Korina Rivadeneira enfrenta a Mario Hart y expone dura traición de su parte: "Tengo derecho a defenderme"

Korina Rivadeneira enfrenta a Mario Hart y expone dura traición de su parte: "Tengo derecho a defenderme"

LEER MÁS
Gabriela Serpa responde a usuarios que le piden llamar a Curwen tras cancelar su boda: "Yo sí soy fiel"

Gabriela Serpa responde a usuarios que le piden llamar a Curwen tras cancelar su boda: "Yo sí soy fiel"

LEER MÁS
Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, rompe en llanto tras ser acusada de supuesto crimen pasional contra ‘El Ruso’

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, rompe en llanto tras ser acusada de supuesto crimen pasional contra ‘El Ruso’

LEER MÁS
Korina Rivadeneira revela por primera vez el detonante definitivo para el fin de su matrimonio con Mario Hart: "Cuando me convertí en madre"

Korina Rivadeneira revela por primera vez el detonante definitivo para el fin de su matrimonio con Mario Hart: "Cuando me convertí en madre"

LEER MÁS
La Bella Luz anuncia concierto gratuito en Lima tras denuncia contra su exdirector musical: "Adiós jamás"

La Bella Luz anuncia concierto gratuito en Lima tras denuncia contra su exdirector musical: "Adiós jamás"

LEER MÁS
El último y emotivo mensaje que Carla Campos Salazar le dedicó a Curwen horas antes de su ampay: “Lindo”

El último y emotivo mensaje que Carla Campos Salazar le dedicó a Curwen horas antes de su ampay: “Lindo”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025