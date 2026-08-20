Partidos de hoy, jueves 20 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este miércoles, horarios y canales de TV de todos los partidos de Copa Sudamericana, Copa Libertadores y LaLiga de España.
- Partidos de hoy, miércoles 19 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
- Tifanny, primera voleibolista transgénero de Brasil, tras prohibición de la CBV: "Me están quitando todo lo que tengo"
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este miércoles 19 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGO y Disney Plus, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Todo el Perú estará a la expectativa de lo que ocurra en la revancha entre Cienciano y Botafogo por el pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Por otra parte, se definirán los últimos clasificados a la siguiente ronda de la Libertadores.
PUEDES VER: Cienciano - Botafogo: fecha, hora y canal del partido de vuelta por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026
Partidos de LaLiga de España HOY
- Rayo Vallecano vs Alavés
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN 4, Disney Plus
Partidos de la Copa Sudamericana HOY
- Olimpia vs Vasco da Gama
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 2
- Macará vs Santos
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 4
- Botafogo vs Cienciano
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DSports
PUEDES VER: Tifanny, primera voleibolista transgénero de Brasil, tras prohibición de la CBV: "Me están quitando todo lo que tengo"
Partidos de la Copa Libertadores HOY
- LDU Quito vs Mirassol
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Corinthians vs Rosario Central
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus