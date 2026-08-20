Partidos de hoy, jueves 20 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este miércoles 19 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGO y Disney Plus, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Todo el Perú estará a la expectativa de lo que ocurra en la revancha entre Cienciano y Botafogo por el pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Por otra parte, se definirán los últimos clasificados a la siguiente ronda de la Libertadores.

Partidos de LaLiga de España HOY

Rayo Vallecano vs Alavés

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN 4, Disney Plus

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

Olimpia vs Vasco da Gama

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN 2

Macará vs Santos

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN 4

Botafogo vs Cienciano

Hora: 7.30 p. m.

Canal: DSports

Partidos de la Copa Libertadores HOY