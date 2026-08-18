Gobierno no oficializa el estado de emergencia en Lima Sur pese a que Keiko Fujimori anunció la medida por lluvias | Difusión

Gobierno no oficializa el estado de emergencia en Lima Sur pese a que Keiko Fujimori anunció la medida por lluvias | Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El gobierno aún no ha oficializado la norma que declara en estado de emergencia a los distritos de Lima Sur afectados por las recientes lluvias. La medida sigue sin ser publicada a pesar de que Keiko Fujimori anunció públicamente la decisión durante su recorrido por las zonas damnificadas, donde la acumulación de agua ha dejado calles intransitables, además del colapso en los sistemas de desagüe.

El lunes 17 de agosto, Fujimori llegó a Villa El Salvador para evaluar los daños por las lluvias que también afectaron a Chorrillos, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. Durante su inspección en los puntos críticos, donde el Senamhi llegó a registrar acumulación de agua de hasta 4,2 mm, la mandataria dijo que el Ejecutivo ya coordinaba las acciones legales para atender la coyuntura.

TE RECOMENDAMOS MML DEFIENDE TRENES DE PORKY Y CANDIDATOS A SURCO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"He hablado con el primer ministro. Vamos a tener que declarar en estado de emergencia los distritos y las regiones que se van a ver afectadas. Hoy por noche debe estar declarándose en emergencia (…) hoy por la noche se activa todo ", dijo.

En esa misma línea, el ministro de Vivienda respaldó la medida para acelerar las obras de reparación en las redes de desagüe afectadas. "(…) otra medida que está yendo paralela es declarar en emergencia estas zonas de este distrito [Villa El Salvador] para poder cambiar el colector principal porque está colapsado".

Zonas afectadas en la capital

Las lluvias del domingo causaron inundaciones y fallas en las redes de desagüe, principalmente en Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Uno de los puntos con mayores problemas estuvo en el sector 1 (Grupo 1) de Villa El Salvador, cerca de la estación del Metro de Lima. En ese lugar, la acumulación de agua cubrió varios tramos de la pista y dejó atrapados a autos y vehículos pequeños que intentaron cruzar la calle inundada.

Las lloviznas también generaron la acumulación de barro debajo de los puentes, lo que dificultó el tránsito. De acuerdo con el Senamhi, hasta las 10.00 p. m. se registraron lloviznas y lluvias que fueron de fuerte a extrema intensidad en la Costa.