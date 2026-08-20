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Cienciano - Montevideo City Torque: fecha, hora y canal del partido de ida por los 4tos de final de la Copa Sudamericana 2026

Luego de eliminar a Botafogo, el equipo dirigido por Horacio Melgarejo enfrentará a Montevideo City Torque en los cuartos de final del torneo internacional.

Cienciano enfrentará a Montevideo City Torque en los 4tos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Sudamericana/composición LR
Cienciano enfrentará a Montevideo City Torque en los 4tos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Sudamericana/composición LR
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Cienciano selló su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto dirigido por Horacio Melgarejo enfrentará a Montevideo City Torque en la siguiente fase del torneo. Luego de dejar atrás a Botafogo, el ‘Papá’ seguirá con la ilusión de volver a hacerse presente en una nueva final internacional.

Por el lado del cuadro uruguayo, dejó atrás a Tigre de Argentina en la fase previa y buscará hacer lo propio ante el elenco imperial. El primer partido se llevará a cabo en Perú, mientras que la vuelta será en el país charrúa.

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¿Cuándo juega Cienciano - Montevideo City Torque?

A falta de confirmación oficial, peruanos y uruguayos se enfrentarán entre el 8 y 10 de agosto en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco. Este escenario tiene capacidad para albergar a 42.000 espectadores.

¿A qué hora juega Cienciano - Montevideo City Torque?

La hora del partido se estará confirmando en los siguientes días por la propia Conmebol. Como ha sido habitual en los últimos partidos, los horarios tentativos podrían ser 5.00 p. m. o 7.30 p. m. (hora peruana).

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¿En qué canal ver Cienciano - Montevideo City Torque?

Por el momento, no se sabe con exactitud qué canal transmitirá el enfrentamiento entre Cienciano y Montevideo City Torque, pero ESPN y DSports son los medios encargados de pasar los partidos de la Copa Sudamericana. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido.

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