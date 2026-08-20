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Política

Aldo Bravo amenaza al periodista Fernando Carvallo: “Yo no seré quien te obligue a colegiarte”

El diputado de Renovación Popular reveló que se reunió con el decano del Colegio de Periodistas del Perú, Andrés Zúñiga.

Congresista le indicó al periodista que no será él quien lo obligue a colegiarse. Foto: captura de pantalla
Congresista le indicó al periodista que no será él quien lo obligue a colegiarse. Foto: captura de pantalla
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Aldo Bravo, diputado de Renovación Popular, respaldó este miércoles la obligatoriedad de la colegiatura periodística durante una entrevista en RPP. Fernando Carvallo señaló que no sentía pena por no estar colegiado a lo que el parlamentario añadió una frase que generó controversia: "Yo no seré quien te obligue a colegiarte". La declaración llegó después de que Carvallo le recordara que no todos los periodistas están inscritos en el Colegio de Periodistas del Perú.

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El intercambio ocurrió en el programa Ampliación de Noticias, conducido por Mávila Huertas y Carvallo. Bravo contó que un día antes se había reunido con el decano nacional del Colegio de Periodistas del Perú, Andrés Zúñiga. Cuando Carvallo precisó que él no está, El diputado señaló que era una pena e insistió: "Deberías colegiarte".

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La tensión se dio en un contexto donde Bravo ya enfrenta cuestionamientos de gremios de prensa por otra iniciativa legislativa. El diputado de Renovación Popular presentó días atrás el proyecto de ley que busca penalizar la "apología al delito agravado" en medios de comunicación. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) rechazaron esa propuesta por considerar que amenaza el ejercicio informativo durante crisis políticas y conflictos sociales.

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