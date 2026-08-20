La Bella Luz anuncia concierto gratuito en Lima tras denuncia contra su exdirector musical: "Adiós jamás"

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Tras semanas marcadas por la polémica que involucró a su exdirector musical, César Sánchez, La Bella Luz anunció que continuará con sus presentaciones. En las últimas horas, la agrupación compartió en sus redes sociales un nuevo video junto a sus integrantes, en el que Óscar Junior señaló que realizarán dos conciertos gratuitos en Lima y Chiclayo.

A través de su cuenta de Instagram, el grupo de cumbia señaló: “Volver no siempre es fácil, pero hacerlo juntos lo hace posible”. En la publicación también agradeció a las personas que permanecieron a su lado durante las últimas semanas y aseguró que volverán poco a poco a los escenarios.

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La Bella Luz reaparece en redes anunciando dos conciertos gratuitos

En las imágenes, Óscar Junior, actual líder de La Bella Luz, aparece junto a sus compañeros con el mensaje “Adiós Jamás”, nombre con el que fueron anunciadas las dos presentaciones de la agrupación. El primer concierto será este sábado 5 de septiembre en Lima, mientras que el segundo se realizará el domingo 6 en Monsefú. Por el momento, no se ha confirmado el lugar donde se desarrollarán ambos eventos de ingreso libre.

La Bella Luz anuncia conciertos gratuitos. Captura: Instagram

“El tiempo me va mostrando que cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando conoces a la familia de verdad. Aunque no sea de tu sangre, también son los que se quedan cuando todos los demás se van”, se le escucha decir al popular ‘Senderito’.

La Bella Luz continúa con sus presentaciones tras denuncia contra César Sánchez

El anuncio se produce luego de la polémica que involucró a César Sánchez Chavesta, quien se desempeñaba como director musical de La Bella Luz, tras la denuncia presentada por Naldy Saldaña. La integrante de la agrupación acusó al músico de presuntos tocamientos indebidos, hecho que motivó una investigación fiscal.

Tras conocerse el caso, La Bella Luz comunicó que Sánchez Chavesta dejó de formar parte de la agrupación. El caso continúa bajo investigación, mientras la orquesta ha seguido realizando presentaciones y ahora anuncia estas dos nuevas fechas gratuitas.