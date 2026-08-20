HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

La Bella Luz anuncia concierto gratuito en Lima tras denuncia contra su exdirector musical: "Adiós jamás"

La agrupación confirmó dos fechas bajo el nombre “Adiós Jamás”, con ingreso libre en Lima y Chiclayo. El anuncio se produce en medio de la denuncia de Naldy Saldaña contra su exdirector musical.

La Bella Luz anuncia concierto gratuito en Lima tras denuncia contra su exdirector musical. Foto: Composición LR
La Bella Luz anuncia concierto gratuito en Lima tras denuncia contra su exdirector musical. Foto: Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Tras semanas marcadas por la polémica que involucró a su exdirector musical, César Sánchez, La Bella Luz anunció que continuará con sus presentaciones. En las últimas horas, la agrupación compartió en sus redes sociales un nuevo video junto a sus integrantes, en el que Óscar Junior señaló que realizarán dos conciertos gratuitos en Lima y Chiclayo.

A través de su cuenta de Instagram, el grupo de cumbia señaló: “Volver no siempre es fácil, pero hacerlo juntos lo hace posible”. En la publicación también agradeció a las personas que permanecieron a su lado durante las últimas semanas y aseguró que volverán poco a poco a los escenarios.

PUEDES VER: Naldy Saldaña denuncia a director musical de La Bella Luz por tocamientos indebidos y querer besarla a la fuerza

lr.pe

La Bella Luz reaparece en redes anunciando dos conciertos gratuitos

En las imágenes, Óscar Junior, actual líder de La Bella Luz, aparece junto a sus compañeros con el mensaje “Adiós Jamás”, nombre con el que fueron anunciadas las dos presentaciones de la agrupación. El primer concierto será este sábado 5 de septiembre en Lima, mientras que el segundo se realizará el domingo 6 en Monsefú. Por el momento, no se ha confirmado el lugar donde se desarrollarán ambos eventos de ingreso libre.

La Bella Luz anuncia conciertos gratuitos. Captura: Instagram

La Bella Luz anuncia conciertos gratuitos. Captura: Instagram

“El tiempo me va mostrando que cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando conoces a la familia de verdad. Aunque no sea de tu sangre, también son los que se quedan cuando todos los demás se van”, se le escucha decir al popular ‘Senderito’.

PUEDES VER: Fiscalía investiga a propietario de 'La Bella Luz' por presunta omisión de denuncia ante tocamientos indebidos

lr.pe

La Bella Luz continúa con sus presentaciones tras denuncia contra César Sánchez

El anuncio se produce luego de la polémica que involucró a César Sánchez Chavesta, quien se desempeñaba como director musical de La Bella Luz, tras la denuncia presentada por Naldy Saldaña. La integrante de la agrupación acusó al músico de presuntos tocamientos indebidos, hecho que motivó una investigación fiscal.

Tras conocerse el caso, La Bella Luz comunicó que Sánchez Chavesta dejó de formar parte de la agrupación. El caso continúa bajo investigación, mientras la orquesta ha seguido realizando presentaciones y ahora anuncia estas dos nuevas fechas gratuitas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Fiscalía investiga a propietario de 'La Bella Luz' por presunta omisión de denuncia ante tocamientos indebidos

Fiscalía investiga a propietario de 'La Bella Luz' por presunta omisión de denuncia ante tocamientos indebidos

LEER MÁS
Naldy Saldaña se lanza como solista tras verse obligada a renunciar a La Bella Luz: “Sigo luchando y creyendo en mi música”

Naldy Saldaña se lanza como solista tras verse obligada a renunciar a La Bella Luz: “Sigo luchando y creyendo en mi música”

LEER MÁS
Hermana de Naldy Saldaña se quiebra al dedicarle emotivo mensaje a la cantante tras su denuncia: “Es la mujer más valiente”

Hermana de Naldy Saldaña se quiebra al dedicarle emotivo mensaje a la cantante tras su denuncia: “Es la mujer más valiente”

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, rompe en llanto tras ser acusada de supuesto crimen pasional contra ‘El Ruso’

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, rompe en llanto tras ser acusada de supuesto crimen pasional contra ‘El Ruso’

LEER MÁS
Padre de Carla Campos Salazar, novia de Curwen, sale en su defensa: "Imágenes sacadas de contexto"

Padre de Carla Campos Salazar, novia de Curwen, sale en su defensa: "Imágenes sacadas de contexto"

LEER MÁS
Grupo 5 pierde millonaria batalla legal contra Toño Sosaya: deberá pagarle más de 600 mil soles tras fallo del Tribunal Constitucional

Grupo 5 pierde millonaria batalla legal contra Toño Sosaya: deberá pagarle más de 600 mil soles tras fallo del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
Ana Paula Consorte estaría embarazada de Paolo Guerrero en medio de supuesta crisis por Alondra García Miró, según Rodrigo González

Ana Paula Consorte estaría embarazada de Paolo Guerrero en medio de supuesta crisis por Alondra García Miró, según Rodrigo González

LEER MÁS
¿Quién es Alonso Grimaldo, el joven captado junto a la novia de Curwen en el ampay difundido por Magaly Medina?

¿Quién es Alonso Grimaldo, el joven captado junto a la novia de Curwen en el ampay difundido por Magaly Medina?

LEER MÁS
Joven ampayado con Carla Campos Salazar, novia de Curwen, se pronuncia tras polémicas imágenes: “Me imaginaba en Forbes”

Joven ampayado con Carla Campos Salazar, novia de Curwen, se pronuncia tras polémicas imágenes: “Me imaginaba en Forbes”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025