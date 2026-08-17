El deporte vuelve a Gamarra: Caja Huancayo inaugura renovado complejo en La Victoria

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El Complejo Deportivo Indoamérica, ubicado cerca del emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, fue inaugurado tras culminar un proceso de recuperación impulsado por la Fundación Caja Huancayo en coordinación con la Municipalidad de La Victoria.

El espacio, que permanecía abandonado, cuenta ahora con dos canchas multipropósito, una tribuna techada y servicios higiénicos renovados. La intervención busca poner nuevamente el complejo al servicio de los vecinos y promover actividades deportivas para niños, jóvenes y adultos.

Jorge Solís Espinoza, director de Caja Huancayo, destacó que la recuperación del espacio forma parte del programa “Recuperando Espacios”, iniciativa que plantea utilizar el deporte como una herramienta de prevención frente a la inseguridad ciudadana.

“Luchar contra la criminalidad no solamente significa leyes drásticas, sino también la parte preventiva”, señaló Solís, quien resaltó que la práctica deportiva puede contribuir a desarrollar disciplina y ofrecer alternativas frente a problemas como el consumo de drogas y el pandillaje.

Según explicó el directivo, los trabajos se ejecutaron en 120 días. La iniciativa comenzó en enero con la colocación de la primera piedra y contempló una intervención conjunta de más de 1 millón de soles en el Complejo Deportivo Indoamérica y el Parque El Emprendedor, en una zona próxima al emporio comercial de Gamarra.

La intervención, parte del programa “Recuperando Espacios”, busca utilizar el deporte como herramienta de prevención ante la criminalidad. Foto: difusión.

La inauguración contó con la participación de representantes de Caja Huancayo, la Municipalidad de La Victoria y comerciantes de Gamarra. Además, exjugadores de Alianza Lima y Universitario de Deportes participaron en un encuentro amistoso con el que se estrenó oficialmente la cancha de grass sintético.

Como parte de las próximas actividades, este sábado 15 de agosto se realizará un campeonato con la participación de emprendedores de Gamarra. La actividad busca integrar a los comerciantes del emporio con el nuevo espacio deportivo.

La recuperación del complejo busca que una infraestructura que permanecía en desuso se convierta nuevamente en un punto de encuentro para los vecinos y en un espacio destinado al deporte, la recreación y la convivencia.

[PUBLIRREPORTAJE]