Pamela Franco se muestra desilusionada al hablar de matrimonio con Christian Cueva: "No me conviene..."

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Pamela Franco sorprendió al hablar sobre su relación sentimental con Christian Cueva tras más de un año juntos, dejando en claro que, por el momento, el matrimonio no está en sus planes. La cumbiambera explicó que, aunque en algún momento conversaron de forma ligera sobre una posible boda, la situación actual que atraviesan ambos les ha hecho replantear cualquier decisión importante.

“Ha hablado de la posibilidad de casarse. Sí, hablamos, pero después me quedé pensando y dije no me conviene porque ahora todo lo tengo a mi nombre”, confesó la cumbiambera durante su participación en el programa 'La Chola Chabuca'. Además, admitió su ilusión por convertirse en madre por segunda vez.

Pamela Franco aclara su postura sobre el matrimonio y su situación actual

Durante su conversación en el programa de televisión, Pamela Franco fue enfática al señalar que no existen planes concretos de boda con Christian Cueva. La cantante explicó que la decisión responde a un análisis de su realidad actual y a la necesidad de mantener estabilidad en medio de procesos personales complejos.

“No, mira, fuera de broma, la verdad que es un tema que no lo tocamos de manera seria, porque dada la situación que todo el mundo sabe, sería loco estar hablando en sueños, la verdad. Entonces a mi me gusta hablar de realidad, es algo que se puede concretar”, señaló.

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Pamela Franco desea agrandar la familia con Cueva

Más allá del matrimonio, la cantante sorprendió al revelar que sí ha conversado con Christian Cueva sobre la posibilidad de tener un hijo juntos. La pareja del futbolista explicó que este tema sí ha sido tratado con mayor seriedad, aunque ambos han decidido esperar el momento adecuado debido a las responsabilidades que implica. “Eso sí es un tema que sí lo hemos hablado, pero bueno, por eso es que le estamos empujando un montón a la chamba, porque tú sabes que tener un hijo es una responsabilidad muy grande, así que nos estamos esperando para tenerlo todo a mi lado”, confesó.

Ante sus confesiones, La Chola Chabuca expresó su entusiasmo por la idea de un bebé, a lo que Pamela Franco respondió entre risas: “¡Yo también quiero un bebé!”. Con ello, la artista dejó abierta la posibilidad de una futura etapa familiar, aunque dejó claro que todo dependerá del contexto y la estabilidad que logren consolidar como pareja.