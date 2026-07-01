Revelan el impactante monto que Christian Cueva habría gastado en camioneta para Pamela Franco

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Christian Cueva le habría regalado una tremenda camioneta Jeep Commander 2026 a Pamela Franco por su cumpleaños número 38. La cantante de cumbia quedó en shock por la sorpresa y no dudó en presumir su nuevo vehículo por las calles de Lima al lado del polémico futbolista.

El obsequio fue tema de conversación en el programa 'América hoy', ya que Pamela López, todavía esposa de Cueva, le expresó públicamente que le dé dinero para organizar la fiesta de cumpleaños de una de las hijas que tienen en común. Por esa razón, el magazine reveló la cifra exacta que habría gastado 'Aladino' en el regalo para complacer de manera lujosa a su pareja.

¿Cuánto habría gastado Christian Cueva por la camioneta de Pamela Franco?

El programa 'América hoy' empezó debatiendo si Christian Cueva fue la persona que le regaló la camioneta a Pamela Franco, ya que el futbolista aparece en todo momento junto a la cantante durante la sorpresa, según las historias de Instagram. Además, cuando ella revisa el interior de la camioneta, empieza a besar a su pareja en todo momento, en señal de agradecimiento.

Frente a esto, mientras Janet Barboza y Xiomy Kanashiro opinaban, la producción del magazine les informó a las presentadoras que esa camioneta, una Jeep Commander 2026, estaba valorizada en US$50.000, lo que dejó sorprendidas a todas las presentes en el set.

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Pamela López le exige dinero a Cueva tras enterarse de que habría gastado S/16.000 en Pamela Franco

El programa 'Amor y fuego' sorprendió al asegurar que Christian Cueva habría gastado otros S/16.000 para contratar a la orquesta Zaperoko y que tocara durante siete horas en el cumpleaños de Pamela Franco.

Por esa razón, un reportero no dudó en consultarle a Pamela López, madre de los tres hijos del futbolista, sobre ese posible monto que 'Aladino' habría destinado para agasajar a su pareja. Ante esto, ella lo felicitó, pero luego le recordó que el cumpleaños de una de sus hijas está por llegar.

“Aprovecho para contarles que el 6 de julio es el cumpleaños de mi hijita. Hace dos años no pude celebrarle el cumpleaños que quisiera; este año sí lo voy a hacer. A ver si vamos a media y te comunicas conmigo para hacerle realidad el sueño de tu princesa, de nuestra princesa, que es más importante que cualquier otra. Ese mismo monto me lo da; damos la mitad y hacemos un tonazo”, expresó la trujillana.