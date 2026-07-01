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Christian Cueva echó la casa por la ventana para sorprender a lo grande a Pamela Franco. El futbolista le regaló una lujosa camioneta Commander Jeep 2026 por los 38 años de la intérprete de 'Cervecero'.

“Gracias por todo. Juntos, todo es más lindo y especial”, agradeció la cantante, quien compartió en sus historias de Instagram imágenes de su nuevo vehículo, junto a un arreglo floral y al lado de su pareja.

Christian Cueva le obsequia imponente camioneta a Pamela Franco

Christian Cueva le regaló una camioneta a Pamela Franco junto a un arreglo floral y una tarjeta. En ella se leía: “Que Dios la bendiga, mi amor. Sigue cumpliendo todos tus sueños, que tus padres, Catita, yo y toda tu familia estamos orgullosos de ti. Te amo, hasta el fin del mundo.”, compartió el futbolista.

Además, la cantante publicó un collage de múltiples imágenes en las que posa junto a su nueva camioneta. Incluso compartió un video en el que aparece conduciéndola por la calle, mientras Cueva está de copiloto.

¿Cuánto habría gastado Christian Cueva en la camioneta que le regaló a Pamela Franco?

El programa 'América hoy' cubrió el tema de la camioneta que Christian Cueva le regaló a Pamela Franco. La producción aseguró que dicho vehículo le habría costado al futbolista alrededor de US$50.000, lo que dejó sorprendidas a las conductoras del magazine.

Cabe recordar que Pamela López, todavía esposa del deportista, reaccionó al saber que el padre de sus hijos habría gastado alrededor de S/16.000 para contratar por siete horas al grupo Zaperoko. La trujillana le reclamó que le entregara dinero para celebrar el cumpleaños de una de sus hijas, que ya está por llegar.