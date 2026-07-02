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Muere el destacado cantautor Gorrión Tauripampino, el 'Rey del Arpa', junto a sus músicos tras caída de su auto a un abismo

El folclore peruano se viste de luto con la muerte de Teodardo Clemente, el reconocido Gorrión Tauripampino, y sus músicos en un accidente en Yauyos. Los artistas volvían de una presentación.

El cantautor Gorrión Tauripampino murió en el lugar del accidente junto a dos músicos de su agrupación.
El cantautor Gorrión Tauripampino murió en el lugar del accidente junto a dos músicos de su agrupación. | Foto: composición LR/América Noticias
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El folclore peruano atraviesa una pérdida irreparable. Teodardo Clemente Carlos Tadeo, conocido como el Gorrión Tauripampino y considerado el Rey del Arpa, falleció en un accidente de tránsito en la provincia de Yauyos, región Lima. El cantautor viajaba acompañado de su agrupación cuando la unidad en la que se desplazaban se despistó y cayó a un abismo de aproximadamente 300 metros.

La noticia ha generado conmoción en la comunidad artística y entre sus seguidores, pues el artista de 69 años era considerado un referente de la música andina. Su estilo con el arpa lo convirtió en símbolo cultural de Tauripampa, distrito de Yauyos, y en una voz que representaba la identidad de su tierra.

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Gorrión Tauripampino y sus músicos mueren tras caída de su auto a abismo

El hecho ocurrió en la zona de Quipalco. Según testimonio de la Policía Nacional del Perú recogido por América Noticias, el vehículo retornaba de una presentación en la fiesta patronal de San Pedro y San Pablo. En el trayecto, la unidad sufrió un despiste y volcadura antes de precipitarse al barranco de unos 300 metros. La magnitud del impacto provocó la muerte inmediata de los tres ocupantes.

Además del Gorrión Tauripampino, perdieron la vida los músicos Juan Wilmer Romero Albertis y Hermógenes Torres Sauñi. Los tres, junto a otros miembros de la orquesta, habían participado horas antes en la celebración patronal, donde fueron recibidos con entusiasmo por la comunidad.

El rescate fue complejo debido a la profundidad del abismo y a la falta de equipamiento. Comuneros de la zona, que horas antes habían bailado con la música del Rey del Arpa, acudieron al lugar tras el accidente y descendieron con cuerdas y camillas improvisadas para apoyar a la Policía en el auxilio de los sobrevivientes y en la recuperación de las víctimas mortales. De acuerdo con América Noticias, las autoridades iniciaron diligencias para determinar las causas del accidente y evaluar las condiciones de la vía y del vehículo, además de recoger testimonios de quienes participaron en las labores de auxilio.

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