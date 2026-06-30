Gondwana y Quique Neira vuelven a Perú después de 23 años: fecha, preventa, precios y lo que debes saber de su esperado concierto
El reggae latinoamericano tendrá una cita imperdible en Lima con el reencuentro de Gondwana y Quique Neira. La organización ya confirmó los precios y las zonas del concierto.
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El reggae latinoamericano tendrá una cita imperdible en Lima. Gondwana y Quique Neira, separados desde hace más de dos décadas, anunciaron su esperado reencuentro en un escenario peruano. La noticia ha despertado entusiasmo entre los seguidores que crecieron con su música y que ahora podrán verlos juntos otra vez.
El regreso no es casual: Perú siempre fue una plaza clave para la agrupación chilena y para Neira, quien como vocalista y compositor lideró la etapa más exitosa de Gondwana con hits como ‘Felicidad’, ‘Ignorancia’, ‘Sentimiento Original’ y ‘Armonía de Amor’. Ahora, tras 23 años, ambos volverán a compartir escenario en un concierto que ya tiene fecha, lugar y detalles de venta de entradas.
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Gondwana y Quique Neira en Perú: fecha y preventa de entradas
El esperado reencuentro de Gondwana y Quique Neira en Lima ya tiene fecha confirmada: será el jueves 12 de noviembre de 2026 en Costa 21, uno de los recintos más concurridos para conciertos en la capital.
Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket, con capacidad limitada. La preventa exclusiva con Banco Falabella se realizará el 3 y 4 de julio desde las 10.00 a. m., válida para pagos con tarjetas de crédito y débito, y ofrecerá un 15 % de descuento hasta agotar stock. Una vez concluida, se dará inicio a la venta regular desde el 5 de julio, abierta a todos los medios de pago.
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Precio de las entradas para Gondwana & Quique Neira
El regreso de Gondwana y Quique Neira a Lima no solo trae nostalgia y expectativa, también detalles prácticos que los fans deben tener en cuenta. La organización confirmó las zonas disponibles en Costa 21 y los precios oficiales, tanto en la preventa exclusiva con Banco Falabella como en la venta regular.
|Zona
|Descuento Banco Falabella (15 %)
|Precio regular
|Campo A (stand up)
|S/279
|S/320
|Campo B (stand up)
|S/169
|S/194
Precios de entradas para Gondwana y Quique Neira en Lima 2026. Foto: Live Nation