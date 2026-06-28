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Aunque su vida amorosa ha sido motivo de constantes especulaciones desde que puso fin a su relación con Gerard Piqué, Shakira dejó en claro cuál es su situación sentimental actual. La artista colombiana volvió a referirse al tema con total sinceridad y despejó las dudas que han surgido en los últimos meses.

Pese a los rumores que la vincularon con distintas figuras, entre ellas el actor Manuel García Rulfo, la intérprete nunca ha oficializado una nueva relación tras su mediática separación del exfutbolista.

Shakira revela por qué está soltera

Lejos de los rumores sobre un posible nuevo romance, Shakira aseguró que en este momento no hay espacio para el amor en su vida. La artista colombiana explicó que sus días están completamente ocupados entre sus proyectos musicales y el cuidado de sus hijos, por lo que una relación sentimental no figura entre sus prioridades.

Estas declaraciones las dio durante su participación en el podcast de Lele Pons, donde fue la primera invitada. En una charla distendida, grabada en un hotel de Miami, la intérprete de 'Hips Don't Lie' habló tanto de su presente profesional como de su faceta más personal y se definió como una mujer “dedicada e intensa”.

Además, dejó en evidencia que Milan y Sasha ocupan el primer lugar en su vida, especialmente cuando están con ella en Miami. “Por eso no tengo novio, no tengo nada... No hay tiempo de nada”, comentó entre risas, al explicar cómo distribuye su tiempo entre la maternidad y su carrera.

Shakira también bromeó sobre la imagen que muchas personas tienen de su soltería. Según dijo, algunos creen que disfruta de una vida llena de diversión, cuando en realidad la mayor parte de su tiempo la dedica al trabajo. “La gente debe pensar: ‘Se la pasa rico soltera’. Pero es trabajar, trabajar, trabajar”, expresó con humor.

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Shakira revela que sus hijos están con Piqué

En medio de la conversación, Shakira contó cómo organiza su agenda cuando Milan y Sasha pasan unos días junto a Gerard Piqué. La cantante explicó que aprovecha ese tiempo para concentrarse por completo en sus compromisos profesionales y avanzar en los proyectos que tiene pendientes.

“Menos mal los niños están con el papá ahora mismo. Cuando se van, aprovecho para trabajar”, comentó la colombiana, dejando entrever que, mientras sus hijos disfrutan de sus vacaciones con el exfutbolista, ella dedica esas jornadas a cumplir con su intensa agenda laboral.