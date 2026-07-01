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Conmoción en el mundo de la música tras confirmarse la muerte de Víctor Willis, vocalista del icónico grupo Village People. El artista tenía 74 años y perdió la vida el 30 de junio, horas antes de cumplir 75.

El cantante es recordado por interpretar a un seductor policía en videoclips de éxitos musicales como ‘YMCA’, ‘Macho Man’, ‘Go West’ e ‘In the Navy’. Además, fue coautor de estos temas, que siguen siendo escuchados en la actualidad.

¿De qué murió Víctor Willis, vocalista de Village People?

La familia de Víctor Willis, así como la agrupación Village People, informó en redes sociales que el cantante perdió la vida el 30 de junio, a los 74 años, a causa de una enfermedad breve, pero muy agresiva. Evitaron dar más detalles sobre su deceso.

"Estamos profundamente tristes de anunciar la muerte de Victor Willis, cantante de Village People. Víctor falleció el martes 30 de junio de 2026 de una enfermedad breve, pero agresiva. Se solicita privacidad", anunciaron.

¿Quién era Víctor Willis y por qué fue tan famoso?

Víctor Willis nació en Texas, Estados Unidos, el 1 de julio de 1951. Fue parte del éxito de Village People en la música disco desde 1977, año de la creación del grupo. Sin embargo, en 1980 abandonó la agrupación, lo que dio inicio a una disputa legal por los derechos de autor.

Tras décadas de conflictos, Willis regresó al grupo en 2017, cuando se preparaban para una gran gira en la que interpretó sus mayores éxitos.