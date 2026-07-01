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Muere el cantante Manuel Arjona, uno de los rostros históricos de Locomía, a los 58 años

El histórico integrante del grupo Locomía falleció a los 58 años en Barcelona. La famosa agrupación española confirmó la noticia con un emotivo mensaje en redes sociales.

Manuel Arjona era considerado uno de los miembros históricos de Locomia. Foto: Composición LR/Instagram.
Manuel Arjona era considerado uno de los miembros históricos de Locomia. Foto: Composición LR/Instagram.
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Una triste noticia golpeó a los seguidores de Locomía. Manolo Arjona, quien formó parte de la agrupación durante sus años de mayor popularidad, murió este miércoles a los 58 años en su vivienda ubicada en Viladecans, Barcelona.

La partida del artista fue confirmada por Xavier Font, creador del grupo, en declaraciones a EFE. Poco después, la propia banda se pronunció en sus cuentas en redes sociales con un emotivo mensaje para despedir a quien fue una de las figuras más recordadas de su historia.

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Confirman la muerte de Manolo Arjona, integrante de Locomía

Las redes sociales de Locomía se convirtieron en el espacio para despedir a Manolo Arjona con un emotivo mensaje tras confirmarse su fallecimiento. La agrupación recordó al artista como una pieza fundamental de su historia y destacó el legado que dejó durante los años en que formó parte del grupo.

"Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eterna hacia el cielo", expresó la banda. "Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre. Nos quedamos con tu sonrisa, con tu pasión por el arte y con cada vuelo de esos abanicos que tú supiste hacer mágicos".

Por ahora, la familia y la agrupación no han informado oficialmente la causa de su muerte. De acuerdo con fuentes cercanas citadas por El País, el artista pasó el martes pintando, una actividad que disfrutaba profundamente, y luego se fue a descansar. "Se acostó y ya no se levantó", señalaron. Sus restos serán velados en el tanatorio Àltima de Viladecans.

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¿Quién fue Manuel Arjona y por qué fue tan famoso?

Antes de convertirse en un fenómeno musical, Manolo Arjona fue uno de los artistas que dio vida al proyecto original de Locomía en Ibiza. Junto a Xavier Font, Luis Font y Gard Passchier, ayudó a construir una propuesta que mezclaba moda, baile y espectáculos nocturnos, mucho antes de conquistar los escenarios.

El estilo llamativo del grupo, caracterizado por sus enormes abanicos, coloridos vestuarios y elaboradas coreografías, llamó la atención del productor José Luis Gil, presidente de Hispavox en ese entonces. Gracias a ese impulso, la agrupación dio el salto a la industria musical y alcanzó un enorme éxito dentro del pop español.

A lo largo de su trayectoria, Locomía obtuvo varios discos de oro y platino. Además, la banda fue reconocida por abrir camino en la representación de la comunidad LGBTI en la música española durante una etapa de importantes transformaciones sociales.

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