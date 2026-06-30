Recintos como el Estadio San Marcos y el Arena Park serán escenarios de grandes conciertos en julio de 2026 en Lima. | Foto: composición LR / Taurus Producciones / HYBE / Instagram

Recintos como el Estadio San Marcos y el Arena Park serán escenarios de grandes conciertos en julio de 2026 en Lima. | Foto: composición LR / Taurus Producciones / HYBE / Instagram

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Julio se perfila como un mes intenso para la música en Lima. La capital de Perú recibirá artistas internacionales y nacionales que abarcan géneros tan diversos como el rock japonés, el metal colombiano, el k-pop, la salsa, la cumbia y el reggae. La oferta incluye conciertos individuales y festivales que prometen convocar a miles de asistentes.

Estos son algunos de los espectáculos confirmados en la agenda de julio 2026, con detalles de fechas, lugares, precios y puntos oficiales de venta de entradas.

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Conciertos en julio 2026 en Lima

Asian Kung-Fu Generation — 1 de julio

Asian Kung-Fu Generation abrirá el mes el 1 de julio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. La banda japonesa de rock alternativo regresa a Lima por su 30 aniversario con un repertorio que incluye sus más grandes éxitos como ‘After Dark’ y ‘Rewrite’. Actualmente, las entradas figuran agotadas en la web de Joinnus. El ingreso para el Meet & Greet será a las 5.00 p. m., mientras que el acceso para el público general comenzará a las 5:30 p. m. Posteriormente, la actividad de Meet & Greet dará inicio a las 6.00 p. m., y el concierto principal arrancará a las 9.00 p. m.

Kraken — 1 de julio

Kraken, ícono del metal colombiano, también se presentará el 1 de julio en Yield Rock, ubicado en el Cercado de Lima. El grupo ofrecerá un show desde las 8.00 p. m. con sus himnos más reconocidos. Los boletos se venden en Ticketmaster, con precios desde S/188 en preventa hasta S/248 en tarifa regular.

FLOW — 7 de julio

El martes 7 de julio será el turno de FLOW, banda japonesa conocida por sus temas en animes como ‘Naruto’ y ‘Code Geass’. El concierto se realizará en Costa 21, San Miguel, a las 9.00 p.m. Las entradas están en Teleticket, con precios desde S/130 en Campo B hasta S/282 en Campo A; el paquete VIP alcanza los S/520.

ENHYPEN — 8 de julio

El fenómeno del k-pop llegará el miércoles 8 de julio con ENHYPEN. La agrupación surcoreana creada por HYBE, la misma empresa de BTS, ofrecerá un espectáculo de gran producción en el Estadio San Marcos. Los boletos se venden en Ticketmaster, con precios desde S/220 en tribunas y con descuento BCP hasta paquetes platinum exclusivos que sobrepasan los S/1.600.

Salsa Lima Festival — 11 de julio

El sábado 11 de julio se celebrará el esperado Salsa Lima Festival en el Estadio San Marcos con un impresionante cartel que incluye a estrellas del género musical como Tito Nieves, Jerry Rivera, La Sonora Ponceña, Óscar D’León, Víctor Manuelle, La India y más de 17 artistas. Las entradas están disponibles en Teleticket, desde S/182 en oriente hasta S/550 en box platinum individual.

DOES — 17 de julio

El viernes 17 de julio será el turno de DOES, agrupación japonesa reconocida por su aporte al rock alternativo y por temas que han marcado la cultura del anime, como ‘Donten’ y ‘Shura’. La banda se presentará en el C. C. Festiva, con entradas disponibles en Joinnus a S/229 en precio full. La cita está programada para las 7.00 p. m.

Vibra Perú 2026 — 28 y 29 de julio

Las Fiestas Patrias tendrán como protagonistas al festival Vibra Perú, programado para el 28 y 29 de julio en Arena 1 Park, Costa Verde, desde las 11.00 a. m. El evento reunirá a más de 30 artistas, entre ellos Juanes, Gian Marco y Armonía 10. Los boletos se venden en Ticketmaster, desde S/143,20 en preventa 2, con descuentos de hasta 20% para clientes BCP.

Corazón Serrano — 28 de julio

El mismo 28 de julio, Corazón Serrano presentará ‘Acceso al Corazón 4’ en Multiespacio Costa 21, San Miguel. El show comenzará a las 4:00 p.m. y las entradas están en Teleticket, desde S/42,20 en zona general hasta S/236 en zona acceso.

Reggae Patrio 2026 — 31 de julio

Finalmente, el viernes 31 de julio, el festival Reggae Patrio 2026 tendrá a The Gladiators, legendaria banda de reggae de Jamaica, en el C. C. Barranco junto a Rice & Beans desde Argentina y grandes invitados nacionales. Las entradas están disponibles en Joinnus desde S/100.