Miss Venezuela muere junto a su novio tras doble terremoto: cuerpos fueron encontrados abrazados

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La familia de la popular modelo venezolana Skarlent Rodríguez, conocida por ganar el Miss Grand Orlando 2025, confirmó que su cuerpo fue hallado junto al de su novio, José Castro, tras los dos terremotos que azotaron al país llanero a fines de junio.

Los cadáveres de la pareja fueron encontrados entre los escombros de un edificio en La Guaira, una de las zonas más afectadas. La familia también informó que los hallaron abrazados, un hecho que conmovió aún más.

Skarlent Rodróguez y su novio José Castro. Foto: instagram.

Cadáveres de Miss Venezuela y su novio fueron encontrados abrazados

Familiares y vecinos, junto con un equipo de rescate que lograron contratar gracias a una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe, quedaron conmovidos al encontrar a la modelo Skarlent Rodríguez abrazada a su novio, José Castro.

"Queremos agradecer a todos los que nos acompañaron en la búsqueda de nuestros seres amados, Skarlent Rodríguez y José Castro. Lamentablemente, hoy, 29 de junio de 2026, ambos fueron encontrados sin vida… uno al lado del otro, juntos hasta el final", escribió la familia de la fallecida al inicio de su comunicado.

También informaron que casi toda la familia de José Castro falleció a causa de los terremotos. Además, aseguraron que necesitan un total de US$22.000 para costear los gastos del funeral de ambos y solicitaron apoyo a través de las redes sociales. "Cualquier colaboración, por pequeña que sea, es profundamente significativa. Y si no puedes donar, compartir esta campaña es una ayuda inmensa”, expresaron.

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¿Quién fue la Miss Venezuela Skarlent Rodríguez?

Skarlent Rodríguez tenía solo 23 años y comenzaba a consolidar su carrera en el modelaje tras llevarse la corona en el Miss Grand Orlando 2025, certamen ligado a Miss Grand.

Justamente, esta última organización de belleza le dedicó una publicación en sus redes sociales para expresar sus condolencias a la familia de la fallecida.