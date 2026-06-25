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Conductores de televisión viven momentos alarmantes durante terremoto en Venezuela: así reaccionaron en plena transmisión

¡En pleno programa! Conductores de TV en Venezuela vivieron momentos de pánico tras fuertes terremotos y tuvieron que evacuar el set.

Conductores de TV en Venezuela pasaron momentos de tensión tras terremoto. Foto: composición LR/Venevisión
Conductores de TV en Venezuela pasaron momentos de tensión tras terremoto. Foto: composición LR/Venevisión
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Las secuelas de los dos fuertes terremotos registrados en Venezuela continúan generando impacto en distintos ámbitos, luego de que el último 24 de junio dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran el país y dejaran heridos, fallecidos y numerosos damnificados. En medio de este escenario, los conductores del programa deportivo 'Cero Táctica', transmitido por la cadena Venevisión, vivieron momentos de pánico mientras se encontraban en plena emisión en vivo, cuando ocurrió el movimiento telúrico.

El hecho sorprendió tanto a los presentadores como a la audiencia, lo que generó preocupación en redes sociales y entre los televidentes que seguían el programa en directo. Sin embargo, pese a la intensidad del sismo, los integrantes del espacio televisivo informaron después que se encuentran fuera de peligro.

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El momento de tensión en programa tras sismos en Venezuela

Durante la transmisión, el conductor Alejandro Soteldo fue uno de los primeros en reaccionar al movimiento sísmico dentro del set de grabación, que llegó a hacer tambalear el mobiliario del estudio. En medio de la incertidumbre, intentó mantener la calma entre sus compañeros y el público presente, pronunciando frases como: “Quietos, tranquilos”, en un intento por controlar la situación mientras el sismo continuaba.

La situación se tornó aún más crítica cuando uno de los integrantes del programa llegó a refugiarse debajo de una mesa como medida de seguridad ante el temor de un posible derrumbe. Además, durante el fenómeno natural, se registró el corte del suministro eléctrico en el estudio, lo que incrementó la alarma entre los presentes. Pese a ello, el equipo optó por mantener la serenidad y luego solicitó la evacuación del foro, en especial por la presencia de público en el set.

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Reacción de los conductores y mensaje tras los sismos en Venezuela

Minutos después de lo ocurrido, el propio Alejandro Soteldo utilizó sus redes sociales para informar que tanto él como el resto del equipo se encontraban fuera de peligro. A través de su cuenta de Instagram, el presentador aseguró que el programa había seguido todos los protocolos de seguridad durante la emergencia.

“El equipo estamos todos bien, esperamos que ustedes también. Seguimos todas las normas de seguridad y todo en orden, pero nos agarró a todos”, expresó el conductor junto a sus compañeros, quienes aparecieron en las afueras de las instalaciones de la televisora tras evacuar el set. Este mensaje llevó tranquilidad a los seguidores del programa, luego de los minutos de tensión vividos durante la transmisión en vivo.

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