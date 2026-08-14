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Ana Paula Consorte volvió a generar comentarios en redes sociales luego de que se conociera que dejó de seguir a Paolo Guerrero en Instagram. El movimiento ocurrió después de que el futbolista compartiera temporalmente una publicación de su expareja, Alondra García Miró.

El repost del actual delantero de Alianza Lima estuvo visible durante apenas unos minutos y posteriormente fue eliminado. Sin embargo, algunos usuarios lograron registrar la interacción y la difundieron en redes sociales, donde rápidamente surgieron especulaciones sobre la situación entre el exseleccionado peruano y la influencer brasileña.

Ana Paula Consorte ya no sigue en Instagram a Paolo Guerrero.

Ana Paula Consorte deja de seguir a Paolo Guerrero en Instagram

El detalle que más llamó la atención fue que Ana Paula Consorte ya no aparece entre las cuentas que siguen a Paolo Guerrero en Instagram. El futbolista, por su parte, tampoco figura actualmente siguiendo a la modelo brasileña, por lo que ambos dejaron de seguirse en la plataforma.

Este cambio se produjo en medio de los comentarios generados por la reciente interacción del ‘Depredador’ con Alondra García Miró. No obstante, hasta el momento no existe una declaración pública de la influencer que confirme que el ‘unfollow’ haya sido provocado directamente por ese episodio.

La situación rápidamente despertó reacciones entre los seguidores de la pareja, especialmente por tratarse de un movimiento que involucra nuevamente a Alondra, quien mantuvo una relación con el goleador de la selección peruana años atrás.

Paolo Guerrero comparte publicación de Ana Paula Consorte

En realidad, el contenido que generó la controversia no correspondió a una publicación de Ana Paula Consorte, sino de Alondra García Miró. Paolo Guerrero compartió en sus historias una publicación de la modelo relacionada con el trend ‘Kinda Chic’.

Aunque el repost permaneció disponible solo durante unos minutos, fue suficiente para que algunos usuarios captaran la interacción antes de que desapareciera. El gesto llamó especialmente la atención debido al pasado sentimental entre el exdelantero del Hamburgo y la exchica reality.



