Reportera de Latina se quebró al visitar parte de la ciudad donde antes vivía. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram

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La cobertura del terremoto en Venezuela tuvo un momento especialmente conmovedor cuando una reportera de Latina regresó a su país para informar sobre la emergencia y terminó rompiendo en llanto al encontrarse con un escenario completamente distinto del que recordaba. La periodista, de nacionalidad venezolana, llegó junto a otro enviado especial de la casa televisora para documentar los efectos de los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el miércoles 24 de junio.

Las imágenes de edificios destruidos, calles cubiertas de escombros y familias afectadas marcaron el retorno de la comunicadora a su país natal, donde estudió su carrera profesional en Caracas. Durante un enlace en vivo con Mónica Delta y también mientras realizaba un stand-up para su reportaje, la emoción la sobrepasó al describir el impacto de volver a un lugar transformado por una de las peores tragedias registradas en los últimos años.

Reportera de Latina se quiebra al regresar a Venezuela y ver desolador panorama tras terremotos

El regreso de la reportera de Latina estuvo marcado por la tristeza desde su llegada. Tras varios años fuera de Venezuela, la periodista confesó que jamás imaginó reencontrarse con su país en medio de una devastación de tal magnitud. Frente a las cámaras, relató que el lugar que alguna vez estuvo lleno de recuerdos y amistades ahora luce irreconocible debido a los daños ocasionados por los terremotos.

"Hoy me encuentro con escombros, hoy me encuentro con un lugar que no he conocido, no era lo que yo conocía, con desolación; aquí hace ocho años encontraba amigos", expresó entre lágrimas durante su despacho televisivo.

La comunicadora también describió las difíciles condiciones que encontró apenas aterrizó en Maiquetía. Según explicó, uno de los aspectos que más la impactó fue el intenso olor que predominaba en la zona afectada, una situación que complicó incluso el desplazamiento del equipo periodístico.

"Hemos encontrado un panorama complicado y lo que más me ha conmovido es el olor tan fuerte que no podíamos ni caminar; era como para desmayarte y tuvimos que salir rápido de esta zona", señaló.

Venezuela en sus horas más difíciles: cifras de muertos y heridos siguen en aumento

Mientras continúan las labores de rescate, la emergencia por el terremoto en Venezuela mantiene en alerta a las autoridades y a los organismos internacionales. Más de 90 horas después de los movimientos sísmicos, brigadas nacionales y equipos especializados de distintos países siguen removiendo escombros en La Guaira, considerada la zona con mayor nivel de destrucción.

El balance oficial reporta hasta el momento:

1.450 personas fallecidas.

Más de 3.150 heridos.

Más de 50.000 desaparecidos, según estimaciones de la ONU.

Hasta 7 millones de damnificados.

Aunque las posibilidades de hallar sobrevivientes disminuyen con el paso de las horas, los equipos de rescate mantienen las operaciones de búsqueda entre estructuras colapsadas.