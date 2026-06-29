HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Espectáculos

El desgarrador momento en que reportera venezolana de Latina vuelve a su país y rompe en llanto al ver la tragedia tras terremotos

La reportera de Latina regresó a Venezuela para cubrir el desastre provocado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5. La destrucción y el drama humanitario la llevaron a quebrarse durante una transmisión en vivo.

Reportera de Latina se quebró al visitar parte de la ciudad donde antes vivía. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
Reportera de Latina se quebró al visitar parte de la ciudad donde antes vivía. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

La cobertura del terremoto en Venezuela tuvo un momento especialmente conmovedor cuando una reportera de Latina regresó a su país para informar sobre la emergencia y terminó rompiendo en llanto al encontrarse con un escenario completamente distinto del que recordaba. La periodista, de nacionalidad venezolana, llegó junto a otro enviado especial de la casa televisora para documentar los efectos de los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el miércoles 24 de junio.

Las imágenes de edificios destruidos, calles cubiertas de escombros y familias afectadas marcaron el retorno de la comunicadora a su país natal, donde estudió su carrera profesional en Caracas. Durante un enlace en vivo con Mónica Delta y también mientras realizaba un stand-up para su reportaje, la emoción la sobrepasó al describir el impacto de volver a un lugar transformado por una de las peores tragedias registradas en los últimos años.

PUEDES VER: Eugenia Guevara, conductora de ‘La Roro’, se molesta con Mónica Delta por polémica frase tras flash electoral: “Dice ‘pobrecitos, no saben’”

lr.pe

Reportera de Latina se quiebra al regresar a Venezuela y ver desolador panorama tras terremotos

El regreso de la reportera de Latina estuvo marcado por la tristeza desde su llegada. Tras varios años fuera de Venezuela, la periodista confesó que jamás imaginó reencontrarse con su país en medio de una devastación de tal magnitud. Frente a las cámaras, relató que el lugar que alguna vez estuvo lleno de recuerdos y amistades ahora luce irreconocible debido a los daños ocasionados por los terremotos.

"Hoy me encuentro con escombros, hoy me encuentro con un lugar que no he conocido, no era lo que yo conocía, con desolación; aquí hace ocho años encontraba amigos", expresó entre lágrimas durante su despacho televisivo.

La comunicadora también describió las difíciles condiciones que encontró apenas aterrizó en Maiquetía. Según explicó, uno de los aspectos que más la impactó fue el intenso olor que predominaba en la zona afectada, una situación que complicó incluso el desplazamiento del equipo periodístico.

"Hemos encontrado un panorama complicado y lo que más me ha conmovido es el olor tan fuerte que no podíamos ni caminar; era como para desmayarte y tuvimos que salir rápido de esta zona", señaló.

PUEDES VER: Jazmín Pinedo rompe su silencio tras ganarle el juicio a Latina por más de S/600.000: "Ha afectado mi salud"

lr.pe

Venezuela en sus horas más difíciles: cifras de muertos y heridos siguen en aumento

Mientras continúan las labores de rescate, la emergencia por el terremoto en Venezuela mantiene en alerta a las autoridades y a los organismos internacionales. Más de 90 horas después de los movimientos sísmicos, brigadas nacionales y equipos especializados de distintos países siguen removiendo escombros en La Guaira, considerada la zona con mayor nivel de destrucción.

El balance oficial reporta hasta el momento:

  • 1.450 personas fallecidas.
  • Más de 3.150 heridos.
  • Más de 50.000 desaparecidos, según estimaciones de la ONU.
  • Hasta 7 millones de damnificados.

Aunque las posibilidades de hallar sobrevivientes disminuyen con el paso de las horas, los equipos de rescate mantienen las operaciones de búsqueda entre estructuras colapsadas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Eugenia Guevara, conductora de ‘La Roro’, se molesta con Mónica Delta por polémica frase tras flash electoral: “Dice ‘pobrecitos, no saben’”

Eugenia Guevara, conductora de ‘La Roro’, se molesta con Mónica Delta por polémica frase tras flash electoral: “Dice ‘pobrecitos, no saben’”

LEER MÁS
Korina Rivadeneira vive desagradable momento tras atrevidos comentarios de actor peruano en vivo: “¿Me jalas la pita?”

Korina Rivadeneira vive desagradable momento tras atrevidos comentarios de actor peruano en vivo: “¿Me jalas la pita?”

LEER MÁS
Imitador de Raphael confiesa el drama que vivió antes de ganar la final de 'Yo soy grandes batallas' 2026: "Muchos sacrificios"

Imitador de Raphael confiesa el drama que vivió antes de ganar la final de 'Yo soy grandes batallas' 2026: "Muchos sacrificios"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gemelos 'Paletazo' dejan al descubierto a querido chico reality de 'Esto es guerra' y revelan romance oculto: "Ahora tiene hijos"

Gemelos 'Paletazo' dejan al descubierto a querido chico reality de 'Esto es guerra' y revelan romance oculto: "Ahora tiene hijos"

LEER MÁS
Tiktoker Lis Padilla causa revuelo al presentar a su hija mayor tras someterse a cirugía estética: "Te amo"

Tiktoker Lis Padilla causa revuelo al presentar a su hija mayor tras someterse a cirugía estética: "Te amo"

LEER MÁS
Viralizan videos de evento organizado por fans de Pamela López y revelan si realmente hubo lleno total: "Los 100 soles bien invertidos"

Viralizan videos de evento organizado por fans de Pamela López y revelan si realmente hubo lleno total: "Los 100 soles bien invertidos"

LEER MÁS
Adriana Campos Salazar habría terminado su relación de cuatro años con Thiago Vernal: actriz desata rumores con sus declaraciones

Adriana Campos Salazar habría terminado su relación de cuatro años con Thiago Vernal: actriz desata rumores con sus declaraciones

LEER MÁS
Kenji Fujimori sorprende al asistir a Marcha del Orgullo 2026 y rechaza saludar a su hermana Keiko: "Nosotros no ..."

Kenji Fujimori sorprende al asistir a Marcha del Orgullo 2026 y rechaza saludar a su hermana Keiko: "Nosotros no ..."

LEER MÁS
Pamela López se quiebra al recordar lo que vivió tras su ruptura con Christian Cueva: “Nunca construí nada personal”

Pamela López se quiebra al recordar lo que vivió tras su ruptura con Christian Cueva: “Nunca construí nada personal”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025