Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Gianella Marquina, hija mayor de la empresaria Melissa Klug, compartió con sus seguidores un emotivo momento de su vida tras celebrar la revelación de género de su primer bebé. La joven influencer, de 26 años, anunció recientemente su embarazo y decidió realizar una íntima reunión familiar para vivir este acontecimiento junto a sus seres más cercanos, entre ellos, sus padres, sus hermanos y su pareja, quien mantiene un perfil bajo fuera de la farándula peruana.

"Estoy muy feliz y muy agradecida con todas las personas que fueron", expresó la egresada de Derecho en sus redes sociales al recordar la celebración, a la que su hermana Samahara Lobatón no asistió.

Gianella Marquina comparte celebración íntima por la revelación de género

La influencer también explicó que la reunión fue pequeña debido a la numerosa familia que la rodea. "Me hubiera encantado invitar a más familiares y más amigos, pero como les comenté fue súper chiquito y como saben mi familia es un poquito numerosa", señaló la hija mayor de la Blanca de Chucuito.

Gianella Marquina decidió mantener en reserva el sexo de su bebé, asegurando que lo revelará en una próxima publicación. Además, la creadora de contenido señaló que la celebración del 'gender reveal' se realizó antes de hacer público su embarazo en redes sociales. Según contó la propia abogada, todo fue organizado de manera muy íntima para compartir el momento únicamente con su círculo más cercano.

En la reunión familiar también estuvieron presentes su padre, Raúl Marquina, y su madre, Melissa Klug, quien no dudó en expresar su emoción por la llegada del bebé. "Que hermoso sentir a un pedacito tuyo y mío creciendo dentro de ti mi vida. Te amo, mi amor", escribió la empresaria en sus historias de Instagram. Por su parte, Samahara Lobatón, hermana de la joven, también reaccionó con ternura pese a no haber asistido al evento: "Siento que voy a tener un bebé, ya quiero tenerlo en mis brazos", comentó.