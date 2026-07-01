HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Actriz Zelma Gálvez sufre agresión en medio de violento asalto dentro de su vehículo: "Pensé que no saldría con vida"

La inseguridad en Lima volvió a golpear a una figura de la farándula nacional. Esta vez, la víctima fue la actriz Zelma Gálvez, quien vivió momentos de terror al sufrir un asalto en La Victoria.

La actriz de 66 años, Zelma Gálvez, es reconocida por programas como 'El cartel del humor'.
La actriz de 66 años, Zelma Gálvez, es reconocida por programas como 'El cartel del humor'. | Foto: Latina
Escuchar
Resumen
Compartir

La inseguridad en Lima volvió a golpear a una figura de la farándula nacional. Esta vez, la víctima fue Zelma Gálvez, actriz y empresaria artística, con una amplia trayectoria en televisión y teatro, quien denunció haber sido atacada dentro de su automóvil en La Victoria. El hecho ocurrió cuando se detuvo a revisar una dirección en la aplicación Waze, momento que fue aprovechado por un delincuente para sorprenderla.

El asalto no solo significó la pérdida de sus pertenencias, sino también una agresión física que la dejó con un fuerte impacto emocional. Gálvez, conocida por su participación en producciones como ‘El cartel del humor’ y por su labor empresarial en el ámbito cultural, relató lo sucedido y lanzó un llamado a las autoridades para enfrentar la ola de delincuencia que afecta a los ciudadanos.

PUEDES VER: Paul Michael acusó a Pamela López de haberlo agredido en ‘La granja VIP Perú’ y usuarios piden su expulsión del reality: “Boten a esa mujer”

lr.pe

Zelma Gálvez sufre violento asalto y agresión

La actriz cómica de 66 años describió el ataque con palabras que reflejan el miedo y el grado de violencia experimentado. Según contó, el delincuente la agredió cuando quiso defenderse. “Jamás imaginé vivir algo así. Fueron segundos de terror; pensé que no saldría con vida. Me golpearon por intentar defenderme”, confesó.

Tras el traumático episodio, Zelma acudió en estado de shock ante las autoridades, que le brindaron auxilio y ayudaron a bloquear sus cuentas personales. “Cuando llegué a la comisaría buscando ayuda, los efectivos policiales hicieron todo lo que estuvo a su alcance para orientarme y facilitar el bloqueo de mis cuentas”, explicó. Más adelante, también reconoció la respuesta de las entidades financieras que usa. “Afortunadamente, ambos bancos con los que trabajo actuaron de inmediato, protegieron mi dinero y evitaron que los delincuentes realizaran retiros”, señaló.

Finalmente, Gálvez lanzó un pedido en el que hizo énfasis en la necesidad urgente de frenar la ola delincuencial en el Perú. “Tengo la esperanza de que el nuevo Gobierno tome decisiones firmes y devuelva la tranquilidad a los peruanos. Ya no podemos seguir viviendo con miedo cada vez que salimos de casa”, sentenció, de acuerdo con Diario UNO.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Suheyn Cipriani se descompensa en plena transmisión en vivo y pierde dos dientes tras viajar con su pareja, Luis Zapata, al extranjero

Suheyn Cipriani se descompensa en plena transmisión en vivo y pierde dos dientes tras viajar con su pareja, Luis Zapata, al extranjero

LEER MÁS
Karla Tarazona lanza advertencia ante posibles revelaciones de la hija de Christian Domínguez: "Lo voy a demostrar en la instancia..."

Karla Tarazona lanza advertencia ante posibles revelaciones de la hija de Christian Domínguez: "Lo voy a demostrar en la instancia..."

LEER MÁS
Isabella Ladera conmueve con dolorosa confesión al confirmar que su hijo con Hugo García nacerá pronto: "Con el corazón roto"

Isabella Ladera conmueve con dolorosa confesión al confirmar que su hijo con Hugo García nacerá pronto: "Con el corazón roto"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Suheyn Cipriani se descompensa en plena transmisión en vivo y pierde dos dientes tras viajar con su pareja, Luis Zapata, al extranjero

Suheyn Cipriani se descompensa en plena transmisión en vivo y pierde dos dientes tras viajar con su pareja, Luis Zapata, al extranjero

LEER MÁS
Christian Cueva enloquece por Pamela Franco y le habría regalado lujosa camioneta por su cumpleaños 38: “Gracias por todo”

Christian Cueva enloquece por Pamela Franco y le habría regalado lujosa camioneta por su cumpleaños 38: “Gracias por todo”

LEER MÁS
Karina Rivera confiesa que tocó fondo por ruptura con el actor Orlando Fundichely: “Entré en profunda depresión”

Karina Rivera confiesa que tocó fondo por ruptura con el actor Orlando Fundichely: “Entré en profunda depresión”

LEER MÁS
Isabella Ladera conmueve con dolorosa confesión al confirmar que su hijo con Hugo García nacerá pronto: "Con el corazón roto"

Isabella Ladera conmueve con dolorosa confesión al confirmar que su hijo con Hugo García nacerá pronto: "Con el corazón roto"

LEER MÁS
Don Valentín asegura que Pamela López sí golpeó a Paul Michael en 'La Granja VIP Perú': "Le metió su guantazo, a lo Rocky Balboa"

Don Valentín asegura que Pamela López sí golpeó a Paul Michael en 'La Granja VIP Perú': "Le metió su guantazo, a lo Rocky Balboa"

LEER MÁS
Magaly TV difunde imágenes de un fuerte altercado público que involucra a Monserrat y la familia de Melcochita

Magaly TV difunde imágenes de un fuerte altercado público que involucra a Monserrat y la familia de Melcochita

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025