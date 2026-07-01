La actriz de 66 años, Zelma Gálvez, es reconocida por programas como 'El cartel del humor'. | Foto: Latina

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La inseguridad en Lima volvió a golpear a una figura de la farándula nacional. Esta vez, la víctima fue Zelma Gálvez, actriz y empresaria artística, con una amplia trayectoria en televisión y teatro, quien denunció haber sido atacada dentro de su automóvil en La Victoria. El hecho ocurrió cuando se detuvo a revisar una dirección en la aplicación Waze, momento que fue aprovechado por un delincuente para sorprenderla.

El asalto no solo significó la pérdida de sus pertenencias, sino también una agresión física que la dejó con un fuerte impacto emocional. Gálvez, conocida por su participación en producciones como ‘El cartel del humor’ y por su labor empresarial en el ámbito cultural, relató lo sucedido y lanzó un llamado a las autoridades para enfrentar la ola de delincuencia que afecta a los ciudadanos.

Zelma Gálvez sufre violento asalto y agresión

La actriz cómica de 66 años describió el ataque con palabras que reflejan el miedo y el grado de violencia experimentado. Según contó, el delincuente la agredió cuando quiso defenderse. “Jamás imaginé vivir algo así. Fueron segundos de terror; pensé que no saldría con vida. Me golpearon por intentar defenderme”, confesó.

Tras el traumático episodio, Zelma acudió en estado de shock ante las autoridades, que le brindaron auxilio y ayudaron a bloquear sus cuentas personales. “Cuando llegué a la comisaría buscando ayuda, los efectivos policiales hicieron todo lo que estuvo a su alcance para orientarme y facilitar el bloqueo de mis cuentas”, explicó. Más adelante, también reconoció la respuesta de las entidades financieras que usa. “Afortunadamente, ambos bancos con los que trabajo actuaron de inmediato, protegieron mi dinero y evitaron que los delincuentes realizaran retiros”, señaló.

Finalmente, Gálvez lanzó un pedido en el que hizo énfasis en la necesidad urgente de frenar la ola delincuencial en el Perú. “Tengo la esperanza de que el nuevo Gobierno tome decisiones firmes y devuelva la tranquilidad a los peruanos. Ya no podemos seguir viviendo con miedo cada vez que salimos de casa”, sentenció, de acuerdo con Diario UNO.