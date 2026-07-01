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Melissa Klug revela que Renato Rossini Jr. ya le presentó a su familia y le hace advertencia sobre Samahara Lobatón: "Estás a tiempo de huir”

La empresaria Melissa Klug confirmó que entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. hay coqueteos y evidenció simpatía por el modelo. Sin embargo, también destacó el complejo carácter de su hija.

Antes de las declaraciones de Melissa Klug, Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. afirmaron que solo eran amigos, pero no descartaron una relación amorosa a futuro.
Antes de las declaraciones de Melissa Klug, Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. afirmaron que solo eran amigos, pero no descartaron una relación amorosa a futuro. | Foto: composición LR/Panamericana TV/Instagram
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Melissa Klug volvió a hablar sin filtros sobre la vida sentimental de Samahara Lobatón. En una reciente entrevista, la empresaria no dudó en revelar detalles sobre el vínculo entre su hija y Renato Rossini Jr., a quien lanzó una inesperada advertencia sobre el carácter de la exprometida de Youna.

Las palabras de ‘La Blanca de Chucuito’ no pasaron desapercibidas en medio de las salidas de los jóvenes influencers, quienes continúan fortaleciendo su relación tras convivir en ‘La Granja VIP Perú’.

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Durante la entrevista, Melissa Klug confirmó que existen cortejos entre Samahara y Renato y reveló que el modelo no solo la invitó a su fiesta de cumpleaños, sino que también le presentó a sus familiares, incluyendo al reconocido actor Renato Rossini. “Sí, ahí está en coqueteos. Renato me parece un chico súper lindo, es encantador. Me invitó a su cumpleaños. Conocí a su papá, a su mamá, a su familia. Es muy lindo. Como te digo, esa decisión es de Samahara”, manifestó en el podcast de Carla Chévez.

Más allá de evidenciar simpatía por el exnovio de Alessandra Fuller, la ‘Blanca de Chucuito’ dejó claro que hubiera preferido que su hija curara sus heridas emocionales primero. Además, lanzó una advertencia al modelo que, aunque en tono de broma, expuso el complejo carácter de Samahara. “Me hubiese encantado que ella un poquito sane todo el proceso que ha pasado. Pero bueno, son decisiones de ella; si ella se siente preparada, es problema de ella. Pero Renato, estás a tiempo de huir…”, expresó en tono jocoso.

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En esa misma línea, volvió a responder con ironía cuando le consultaron si creía que Renato Rossini Jr. ya se había formado una imagen de la personalidad de la influencer gracias a su convivencia en ‘La Granja VIP Perú’. “Un perfil psicológico… Mentira. Ella ha sido distinta, es que mi hija es especial. Tiene un carácter muy temperamental…”, señaló.

La expareja de Jefferson Farfán también aprovechó el espacio para defender de las críticas a Samahara, quien ha sido señalada por su rol frente a sus tres menores hijos. “Sí, pues, ¿pero a quién le hace daño? Ella cría a sus hijos. Se asombran, pero ella los mantiene, ella los cría. Sí, es una mamá joven. Yo he sido mamá joven cuando tuve mi primera hija. Ahora tengo 42 y mis hijas ya son grandes. La mayor ya tiene 26 años”, sentenció.

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