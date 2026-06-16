HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Deportes

Francia vs Senegal EN VIVO Mundial 2026: dónde ver, pronóstico y horario del partido de HOY con Kylian Mbappé

El equipo de Kylian Mbappé y compañía integra el denominado 'grupo de la muerte' del Mundial 2026. Sigue la transmisión del Francia - Senegal por internet.

Francia y Senegal vuelven a enfrentarse en un Mundial después de 24 años. Foto: composición LR/Twitter/Selección de Senegal
Francia y Senegal vuelven a enfrentarse en un Mundial después de 24 años. Foto: composición LR/Twitter/Selección de Senegal
Escuchar
Resumen
Compartir

¿Dónde ver Francia vs Senegal EN VIVO? | Ambos equipos se enfrentan desde las 2.00 p. m. por la fecha 1 del grupo I del Mundial 2026. El cotejo tendrá lugar en el MetLife Stadium de New York y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

El gigante europeo llega con sed de revancha tras perder la final de la pasada edición. Les Bleus se perfilan como uno de los favoritos debido a las estrellas que tiene en su plantel: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise, Ryan Cherki, entre otros.

PUEDES VER: ¿Quién es Vozinha, el arquero de 40 años de Cabo Verde que detuvo a la España de Lamine Yamal en el Mundial 2026?

lr.pe

¿A qué hora juegan Francia vs Senegal HOY?

El partido entre la selección francesa y el campeón africano está programado para jugarse a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana).

  • México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Francia vs Senegal EN VIVO GRATIS?

El canal de TV para ver el Francia vs Senegal será DSports (cable), que se encarga de transmitir todos los partidos de la Copa del Mundo FIFA para Sudamérica.

¿Cómo ver Francia vs Senegal ONLINE por internet?

En territorio sudamericano, podrás ver el Francia vs Senegal a través de las plataformas de América tvGO, DGO y Disney+. En caso de que no puedas acceder a estos medios, podrás seguir el minuto a minuto en La República Deportes.

Alineaciones Francia vs Senegal

El entrenador Didier Deschamps alista una ofensiva de temer con jugadores de la talla de Mbappé, Dembélé, Doue y Olise. Por su parte, Sadio Mané comandará a los ‘Leones de Teranga’.

  • Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernández; Kanté, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé.
  • Senegal: Mendy; Diatta, Niakhaté, Koulibaly, Diouf; Gueye, Camara; Diao, Sarr, Mané; Jackson.

PUEDES VER: Kylian Mbappé y su curiosa mención sobre Perú durante el Mundial 2026: "De las veces que me sentí más visitante en mi vida"

lr.pe

Francia vs Senegal: pronóstico

Así están las cuotas de las casas de apuestas para el Francia vs Senegal. La selección francesa parte como favorita.

  • Betsson: gana Francia (1,50), empate (4,25), gana Senegal (7,30)
  • Betano: gana Francia (1,52), empate (4,45), gana Senegal (7,00)
  • Bet365: gana Francia (1,48), empate (4,33), gana Senegal (7,00)
  • 1XBet: gana Francia (1,51), empate (4,46), gana Senegal (7,28)
  • Caliente: gana Francia (1,50), empate (4,40), gana Senegal (6,80)
  • Doradobet: gana Francia (1,48), empate (4,40), gana Senegal (6,70).

Francia vs Senegal: historial y últimos partidos

La única vez que ambas escuadras se enfrentaron fue en la fase de grupos del Mundial Corea-Japón 2002.

  • Francia 0-1 Senegal | 31.05.2002 | Copa del Mundo
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Partido España vs Cabo Verde EN VIVO vía DSports por el Mundial 2026: Vozinha le niega los goles al equipo español

Partido España vs Cabo Verde EN VIVO vía DSports por el Mundial 2026: Vozinha le niega los goles al equipo español

LEER MÁS
Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO: pronóstico, alineaciones, horario y canal de TV para ver partido del Mundial 2026

Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO: pronóstico, alineaciones, horario y canal de TV para ver partido del Mundial 2026

LEER MÁS
El Mundial de Fútbol y las excusas para educar más allá de las figuritas, por Diego Alonso Sánchez

El Mundial de Fútbol y las excusas para educar más allá de las figuritas, por Diego Alonso Sánchez

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Argentina - Argelia: fecha, hora y canal de TV para ver el debut de Lionel Messi en el Mundial 2026

Argentina - Argelia: fecha, hora y canal de TV para ver el debut de Lionel Messi en el Mundial 2026

LEER MÁS
¿América TV transmitirá el partido Uruguay vs Arabia Saudita? Revisa los encuentros que irán por señal abierta en Perú

¿América TV transmitirá el partido Uruguay vs Arabia Saudita? Revisa los encuentros que irán por señal abierta en Perú

LEER MÁS
Partidos de hoy en el Mundial 2026: a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy en el Mundial 2026: a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
¿Quién es Vozinha, el arquero de 40 años de Cabo Verde que detuvo a la España de Lamine Yamal en el Mundial 2026?

¿Quién es Vozinha, el arquero de 40 años de Cabo Verde que detuvo a la España de Lamine Yamal en el Mundial 2026?

LEER MÁS
Programación Copa Caliente de la Liga 2026: partidos, resultados, horarios y dónde ver la primera jornada

Programación Copa Caliente de la Liga 2026: partidos, resultados, horarios y dónde ver la primera jornada

LEER MÁS
Kylian Mbappé y su curiosa mención sobre Perú durante el Mundial 2026: "De las veces que me sentí más visitante en mi vida"

Kylian Mbappé y su curiosa mención sobre Perú durante el Mundial 2026: "De las veces que me sentí más visitante en mi vida"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025