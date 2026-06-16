Francia y Senegal vuelven a enfrentarse en un Mundial después de 24 años. Foto: composición LR/Twitter/Selección de Senegal

Francia y Senegal vuelven a enfrentarse en un Mundial después de 24 años. Foto: composición LR/Twitter/Selección de Senegal

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¿Dónde ver Francia vs Senegal EN VIVO? | Ambos equipos se enfrentan desde las 2.00 p. m. por la fecha 1 del grupo I del Mundial 2026. El cotejo tendrá lugar en el MetLife Stadium de New York y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

El gigante europeo llega con sed de revancha tras perder la final de la pasada edición. Les Bleus se perfilan como uno de los favoritos debido a las estrellas que tiene en su plantel: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise, Ryan Cherki, entre otros.

¿A qué hora juegan Francia vs Senegal HOY?

El partido entre la selección francesa y el campeón africano está programado para jugarse a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana).

México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Francia vs Senegal EN VIVO GRATIS?

El canal de TV para ver el Francia vs Senegal será DSports (cable), que se encarga de transmitir todos los partidos de la Copa del Mundo FIFA para Sudamérica.

¿Cómo ver Francia vs Senegal ONLINE por internet?

En territorio sudamericano, podrás ver el Francia vs Senegal a través de las plataformas de América tvGO, DGO y Disney+. En caso de que no puedas acceder a estos medios, podrás seguir el minuto a minuto en La República Deportes.

Alineaciones Francia vs Senegal

El entrenador Didier Deschamps alista una ofensiva de temer con jugadores de la talla de Mbappé, Dembélé, Doue y Olise. Por su parte, Sadio Mané comandará a los ‘Leones de Teranga’.

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernández; Kanté, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé.

Senegal: Mendy; Diatta, Niakhaté, Koulibaly, Diouf; Gueye, Camara; Diao, Sarr, Mané; Jackson .

Francia vs Senegal: pronóstico

Así están las cuotas de las casas de apuestas para el Francia vs Senegal. La selección francesa parte como favorita.

Betsson: gana Francia (1,50), empate (4,25), gana Senegal (7,30)

Betano: gana Francia (1,52), empate (4,45), gana Senegal (7,00)

Bet365: gana Francia (1,48), empate (4,33), gana Senegal (7,00)

1XBet: gana Francia (1,51), empate (4,46), gana Senegal (7,28)

Caliente: gana Francia (1,50), empate (4,40), gana Senegal (6,80)

Doradobet: gana Francia (1,48), empate (4,40), gana Senegal (6,70).

Francia vs Senegal: historial y últimos partidos

La única vez que ambas escuadras se enfrentaron fue en la fase de grupos del Mundial Corea-Japón 2002.