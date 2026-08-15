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Ciencia

El tercer desierto más grande de la Tierra alimenta al Amazonas: casi 28 millones de toneladas de polvo cruzan el Atlántico cada año

Este estudio de la NASA resalta la importante conexión atmosférica entre África y Sudamérica, fortaleciendo ecosistemas distantes.

Un estudio de NASA analizó datos del satélite CALIPSO entre 2007 y 2013, indicando que el desierto del Sáhara aporta 22.000 toneladas de fósforo anuales a la Amazonía.
Un estudio de NASA analizó datos del satélite CALIPSO entre 2007 y 2013, indicando que el desierto del Sáhara aporta 22.000 toneladas de fósforo anuales a la Amazonía. | Ilustración LR/NASA/ChatGPT
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El Sáhara, el tercer desierto más grande de la Tierra, y la selva amazónica mantienen una conexión mediante un corredor atmosférico que cruza el océano Atlántico. Datos del satélite CALIPSO de la NASA rastrearon en tres dimensiones el trayecto de partículas minerales desde África hacia Sudamérica y revelaron que este flujo constituye un aporte vital de nutrientes para la cuenca tropical.

El fenómeno inicia cuando vientos africanos elevan fragmentos de suelo hacia corrientes continentales. Un estudio de Geophysical Research Letters, a cargo del científico Hongbin Yu sobre mediciones de 2007 a 2013, analizó esta ruta. El especialista destacó el impacto ambiental de este proceso al afirmar: "El polvo es muy importante en muchos sentidos".

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¿Cómo el desierto del Sáhara alimenta la Amazonía?

Cada año, los vientos transatlánticos desplazan 182 millones de toneladas de polvo desde el borde occidental del Sáhara hacia Sudamérica. Mediante observaciones del satélite CALIPSO, la NASA determinó que cerca de 132 millones de toneladas completan el trayecto de 2.575 kilómetros. Al final del recorrido, la cuenca sudamericana recibe 27,7 millones de toneladas de sedimento mineral, volumen comparable a la carga de más de 104.000 camiones semirremolque.

El análisis óptico del instrumento lidar permitió identificar la distribución vertical de las partículas e integrarlas en mapas de transporte atmosférico. Gran parte del material proviene de la depresión de Bodélé en Chad, un antiguo lecho lacustre rico en fósforo orgánico derivado de microorganismos fósiles. Ese elemento químico resulta imprescindible para el desarrollo de proteínas y la vegetación selvática.

El aporte de minerales combate la pérdida de nutrientes provocada por las constantes precipitaciones ecuatoriales. Según explica la NASA, este aporte ayuda a reponer nutrientes minerales que las intensas lluvias tropicales eliminan continuamente de los terrenos amazónicos. De esta forma, el tercer desierto más grande del planeta sostiene el ecosistema más biodiverso de la Tierra.

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¿Por qué el polvo del Sáhara es clave para la fertilidad de la Amazonía?

Las partículas africanas aportan unas 22.000 toneladas anuales de fósforo al ecosistema amazónico, cantidad similar a la que la cuenca pierde mediante lluvias e inundaciones. Aunque este flujo mineral equilibra las pérdidas hidrológicas, el trabajo científico advierte que "ese suministro no constituye la única fuente de fertilidad", pues el humo y el reciclaje de materia orgánica también nutren al bosque tropical.

Las mediciones satelitales mostraron un puente atmosférico variable, con un contraste del 86% entre el flujo máximo de 2007 y el mínimo de 2011. Aquel fenómeno se vincula con las lluvias en el Sahel, la franja semiárida al sur del desierto: a mayor precipitación previa, menor arrastre de sedimentos hacia el Atlántico por la vegetación protectora y cambios eólicos, aunque la NASA señala que "el mecanismo exacto todavía no está completamente determinado".

El volumen total transportado supera la demanda de la selva suramericana, ya que cerca de 43 millones de toneladas avanzan hasta el mar Caribe. Además, análisis sobre los últimos 7.500 años confirman aportes desde los Andes y diversas regiones africanas, lo que demuestra cómo la circulación del aire conecta sistemas terrestres distantes.

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