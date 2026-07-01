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El sorpresivo cruce entre Mario Irivarren y la pareja conformada por Alejandra Baigorria y Said Palao no pasó desapercibido. El exchico reality narró la experiencia en su podcast ‘La Manada Galáctica’, donde relató con detalle cómo se dio la coincidencia en un vuelo nacional, semanas después del polémico ampay en Argentina que los había puesto en el ojo público.

Su relato, acompañado de expresiones espontáneas, dejó ver la sorpresa que le generó ver a la popular ‘Gringa de Gamarra’, quien estuvo acompañada de un amplio grupo de personas, además de su esposo, el participante de ‘Esto es guerra’.

Mario Irivarren tuvo inesperado encuentro con Alejandra Baigorria y Said Palao tras ampay

La revelación se dio en plena conversación con Laura Spoya y Gerardo Pe sobre el viaje secreto que hicieron al norte del país. El conductor contó que, antes de la travesía, intentaron mantener un perfil bajo, incluso sugiriéndose entre todos que no publicaran nada al respecto en sus redes sociales. Sin embargo, su plan de discreción se estropeó cuando uno de ellos reconoció a Baigorria y Palao en el aeropuerto. “Estábamos en Starbucks y por atrás aparece Alejandra con Said”, relató Gerardo.



Sobre ese momento, Mario Irivarren confesó su asombro al encontrarse en medio de esa situación. “Como yo no había entrado, (dije): ‘¡Tamare!’. Nuestras posibilidades de pasar desapercibidos desaparecieron”, recordó el influencer, desatando las risas de sus compañeros.

“Yo la saludé normal”: Mario Irivarren tras reencuentro con Alejandra Baigorria

En ese contexto, Laura Spoya admitió que terminó hablando casualmente sobre Mario Irivarren en la casa de Alejandra Baigorria, cuando ella la había invitado a ver un partido. La exreina de belleza aseguró que mencionó al modelo sin intención alguna, pues se había olvidado de la polémica en torno al ampay en Argentina. Sin embargo, la ‘Gringa de Gamarra’ y sus invitados mostraron cara de estupefacción.



Ante la reacción de su excompañera de ‘Combate’, Mario se mostró asombro, pues dejó en claro que su encuentro en el avión fue cordial y protocolar. “Yo la saludé normal. Cuando subí al avión, la que estaba adelantito, en primera fila… Subí y vi a Alejandra. Ni bien subí vi a todo su corillo porque Alejandra tiene toda una portátil. Dije: ‘Ah, está toda la mancha aquí’”, afirmó. Más adelante, Gerardo Pe intentó exponer un mensaje que Irivarren compartió por interno al respecto, pero tanto él como Spoya se lo impidieron.

El encuentro fue el primero en público tras el ampay expuesto por Magaly Medina, quien difundió imágenes de Said Palao y Mario Irivarren en un yate acompañado de mujeres en Argentina. Ese material audiovisual provocó el final de la relación de Onelia Molina con Irivarren, quien besó a una misteriosa mujer, y alimentó especulaciones sobre una crisis en el matrimonio de Baigorria y Palao. Pese a las críticas, la empresaria posteriormente fue captada con su esposo y defendió sus decisiones personales.