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Alejandra Baigorria le da trabajo a su hermana pese a la polémica agresión a su madre en boda con Said Palao

Verónica Alcalá, mamá de Alejandra Baigorria y Thamara Medina, sorprendió con su reacción y mensaje al ver juntas a sus hijas.

Alejandra Baigorria sigue generando la atención de muchos al contratar a su hermana Thamara Medina. Foto: Composición LR/Instagram.
Alejandra Baigorria sigue generando la atención de muchos al contratar a su hermana Thamara Medina. Foto: Composición LR/Instagram.
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Alejandra Baigorria sorprendió al reunirse con su hermana menor, Thamara Medina, para una sesión de fotos en plena vía pública. La empresaria decidió contratarla como nueva imagen de su ropa de invierno, que acaba de lanzar en redes sociales y cuya presentación está prevista para la primera semana de julio.

Cabe recordar que Thamara generó polémica al agredir físicamente e insultar a su madre, Verónica Alcalá, durante la boda de la ‘gringa de Gamarra’ con Said Palao, en abril. En las imágenes emitidas por 'Amor y fuego' se observa a la menor mientras patea y cachetea a su progenitora.

Alejandra Baigorria y Thamara Medina modelando la linea de ropa de la empresaria. Foto: Instagram.

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PUEDES VER: Madre de Alejandra Baigorria y Thamara Medina olvidan escándalo de agresión y reaparecen juntas: "Solo somos tú y yo"

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Alejandra Baigorria contrata como modelo a su hermana Thamara Medina

En el video que compartió la cuenta de Instagram de la marca de ropa de Alejandra Baigorria, se le observa muy sonriente al lado de su hermana menor, de 24 años. Ambas modelan frente a las cámaras en plena calle, dejando en claro que su relación sigue fuerte pese a los ya conocidos problemas familiares.

Sergio Baigorria, hermano de ambas, publicó en sus redes sociales imágenes de los tres posando muy contentos, además del detrás de cámaras de la sesión de fotos. “Día de fotitos”, escribió Sergio. Diversos usuarios felicitaron a la empresaria por haber dejado atrás la polémica entre Thamara Medina y su madre, Verónica Alcalá.

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Madre de Alejandra Baigorria y Thamara Medina reacciona a la foto de sus hijas

A través de su cuenta oficial de Instagram, Verónica Alcalá comentó la foto publicada, en la que se observa a sus tres hijos. En ella, la exmodelo se mostró satisfecha de que se hayan reunido y compartió un emotivo mensaje para ellos.

“Solo puedo decir que son cinco hijos y que los amo: Alejandra, la mayor, Sergio, Tamara, Rafo y Valentina. Amén los amo”, escribió Alcalá en su red social. Semanas atrás, la exmodelo se reconcilió con su hija y ambas se pidieron perdón por lo sucedido en la boda de Alejandra Baigorria.

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