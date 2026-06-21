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Samahara Lobatón emocionó con su gesto a Youna por el Día del Padre 2026. Aunque hace poco confirmaron la cancelación de su matrimonio, la influencer no dudó en dedicarle un mensaje público que resaltó su rol como padre y la cercanía que mantienen por su hija.

El detalle fue interpretado como una muestra de respeto y reconocimiento hacia el barbero, en un contexto marcado por la separación y la lucha que él actualmente enfrenta en el extranjero contra el cáncer.

Samahara Lobatón y su emotivo gesto a Youna por el Día del Padre

Samahara Lobatón compartió una fotografía junto a Youna y su hija, tomada durante un viaje familiar a Disney, acompañada de un mensaje directo: “Feliz día Youna. Gracias por estar para mí y mis hijos. Te amamos y te deseamos una larga vida para que siempre puedas cuidar a tu hermosa hija”.

El saludo cobró mayor relevancia porque llega semanas después de que la hija de Melissa Klug confirmara que no habrá boda con Youna. La decisión, según explicó, se tomó por la dificultad de sostener una relación a distancia entre Perú y Estados Unidos.

Samahara Lobatón y Youna tienen una hija en común. Foto: composición LR/Instagram

El gesto también incluyó una referencia al estado de salud del barbero, lo que añadió un matiz más emotivo al mensaje.

Recordamos que Youna y Samahara se volvieron a mostrar juntos después de que el barbero anunciara que estaba batallando contra el cáncer. Desde entonces, la influencer se volvió en parte importante de su proceso de recuperación e incluso viajó a Estados Unidos. Además, retomaron su romance y compartían detalles de ello en redes sociales. En ese contexto, el joven le pidió matrimonio a la madre de su primogénita mientras ella estaba participando en ‘La Granja VIP Perú’.

No obstante, tras el final del reality, ambos confirmaron que ya no se casarán. Aun así, subrayaron que el cariño permanece. “Youna sabe que yo lo amo muchísimo y yo sé el amor que él me tiene”, declaró Samahara, quien actualmente es vinculada a Renato Rossini Jr.