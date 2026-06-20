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Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, revela el sexo de su bebé y su nombre: "Te esperamos con muchísimo amor "

La influencer Gianella Marquina no pudo contener el llanto al conocer el sexo de su bebé. La joven, hija mayor de Melissa Klug, se convertirá en madre por primera vez a sus 26 años.

Con la llegada del bebé de Gianella Marquina, Melissa Klug tendrá cuatro nietos en total.
Con la llegada del bebé de Gianella Marquina, Melissa Klug tendrá cuatro nietos en total. | Foto: composición LR/Instagram
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Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, vivió uno de los momentos más especiales de su embarazo al compartir con sus seguidores detalles que marcaron un antes y un después en esta etapa. La joven de 26 años había mostrado horas antes imágenes de una celebración íntima, en la que reunió a su familia y a su pareja para la fiesta de revelación del sexo de su bebé, pero decidió mantener en reserva la información más esperada.

La expectativa creció entre quienes siguen de cerca su vida, pues la reunión dejó ver gestos de alegría y mensajes de agradecimiento. Finalmente, la hermana de Samahara Lobatón despejó la incógnita y no solo confirmó el sexo de su bebé, sino que también se animó a compartir el nombre que llevará.

PUEDES VER: Hija mayor de Melissa Klug celebra la revelación de género de su primer bebé junto a su novio: "Muy agradecida"

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Gianella Marquina revela el sexo de su bebé

En una nueva publicación de Instagram, Gianella Marquina compartió imágenes inéditas de la celebración que organizó para marcar este momento especial. El video mostró el instante en que, junto a su pareja, abrió una caja de la que salieron globos rosados, con lo que confirmó que espera una niña. La emoción fue evidente: la influencer no pudo contener las lágrimas, mientras su novio la abrazaba con ternura en medio de los aplausos de los presentes.

La también abogada acompañó el clip con un mensaje que reveló el nombre de su primogénita: “Te esperamos con muchísimo amor, Tezza”. La reacción en redes sociales fue inmediata. Muchos seguidores celebraron la coincidencia de que varias integrantes de la familia Klug son mujeres, un hecho que volvió a llamar la atención tras anunciarse la llegada de una nueva integrante.

Una de las más emocionadas fue precisamente Melissa Klug. La empresaria, madre de seis hijos y ahora con cuatro nietos tras el anuncio de la llegada de Tezza, reaccionó a la publicación de Gianella con un mensaje breve pero lleno de cariño: “Las amo”. Cabe recordar que su hija Samahara Lobatón, fruto de la relación con el exfutbolista Abel Lobatón, fue quien primero la convirtió en abuela y ya tiene tres pequeños.

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