HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

‘Peluchín’ queda en shock al descubrir la edad real de Samahara Lobatón y la cantidad de hijos que tiene

Rodrigo Gonzales, ‘Peluchín’ y Gigi Mitre se enteraron en vivo de la edad de Samahara Lobatón y no dudaron en criticarla en 'Amor y fuego'.

Rodrigo Gonzales 'Peluchín' y Gigi Mitre hablaron sobre la edad de Samahara Lobatón. Foto: Composición LR/Willax.
Rodrigo Gonzales 'Peluchín' y Gigi Mitre hablaron sobre la edad de Samahara Lobatón. Foto: Composición LR/Willax.
Escuchar
Resumen
Compartir

Rodrigo Gonzales, ‘Peluchín’, quedó consternado en vivo al descubrir la verdadera edad de Samahara Lobatón. El conductor de 'Amor y fuego' estaba junto a Gigi Mitre y comentaba sobre las parejas que ha tenido la influencer y la cantidad de hijos que tiene, durante la última edición de su programa. Esto ocurrió luego de presentar un informe sobre su presunto romance con Renato Rossini Jr.

Ante ello, decidió consultar con su equipo de producción cuántos años tiene la exparticipante de 'La granja VIP'. Sin embargo, cuando se lo revelaron, no pudo ocultar su sorpresa y reaccionó con un gesto de asombro al enterarse de que tiene 24 años y tres hijos. “Tiene más hijos que años”, expresó en tono de broma.

PUEDES VER: Samahara Lobatón tiene emotivo detalle con Youna por el Día del Padre tras cancelar su matrimonio: "Te amamos"

lr.pe

‘Peluchín’ critica a Samahara Lobatón por tener tres hijos a los 24 años

“¿Tiene 24 y ya tiene tres hijos?”, señaló Rodrigo Gonzales cuando su equipo de producción le reveló la edad real de Samahara Lobatón. Quien también quedó sorprendida fue Gigi Mitre, quien reflexionó sobre la responsabilidad que implica traer un hijo al mundo.

“Lo que me sorprende es eso, la inestabilidad y con quiénes procrean. Si quiere tener 20 hijos, que los tenga, pero uno debe tener responsabilidad al traer hijos al mundo”, comentó.

Por su parte, ‘Peluchín’ cuestionó a la influencer por tener tres hijos con parejas con las que ha protagonizado discusiones y peleas públicas, como Bryan Torres y Youna. Al tener hijos, existe un vínculo eterno con alguien, y si tienes ese tipo de inestabilidad, no te va a llevar a nada bueno. Será una lucha cada vez que quieras algo”, aconsejó el conductor.

En tanto, la conductora no dudó en pronosticar que Samahara Lobatón tendrá más hijos, pese a que ella había comentado que se hizo una cirugía para no volver a quedar embarazada.

PUEDES VER: Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, revela el sexo de su bebé y su nombre: "Te esperamos con muchísimo amor "

lr.pe

Peluchín compara a Samahara Lobatón y Melissa Klug

Durante otra parte del programa, Rodrigo Gonzales comparó las edades de Melissa Klug y Samahara Lobatón, así como la cantidad de hijos que tiene cada una. “Samahara tiene 24 años y tres hijos. Melissa tiene 42 y tiene seis hijos. Así que ya vamos viendo para dónde va la cosa. Y la hija mayor, Gianella (Marquina Klug), tiene 26. O sea, Melissa va a ser abuela por cuarta vez a su edad”, declaró sorprendido ‘Peluchín’.

Gigi Mitre aseguró que lo único positivo de esta situación es que la ‘blanca de Chucuito’ podrá disfrutar plenamente de sus cuatro nietos, ya que es una abuela muy joven.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Magaly Medina lanza ácida crítica contra Rodrigo González por revelar dónde hace su servicio comunitario: “Nunca volverán a ser mis amigos”

Magaly Medina lanza ácida crítica contra Rodrigo González por revelar dónde hace su servicio comunitario: “Nunca volverán a ser mis amigos”

LEER MÁS
Marisel Linares es separada definitivamente de Willax tras la muerte de Lizeth Marzano: “No pertenece más”

Marisel Linares es separada definitivamente de Willax tras la muerte de Lizeth Marzano: “No pertenece más”

LEER MÁS
Rodrigo González critica a María Pía Copello tras estreno de su canal en YouTube: “Se estaba victimizando”

Rodrigo González critica a María Pía Copello tras estreno de su canal en YouTube: “Se estaba victimizando”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Robotín explota e insulta a jóvenes tiktokers en Estados Unidos que arruinaron su trabajo

Robotín explota e insulta a jóvenes tiktokers en Estados Unidos que arruinaron su trabajo

LEER MÁS
Olinda Castañeda reaparece con sentido mensaje tras la muerte de su expareja Jean Francois Dietlin: "Y habiendo esperado..."

Olinda Castañeda reaparece con sentido mensaje tras la muerte de su expareja Jean Francois Dietlin: "Y habiendo esperado..."

LEER MÁS
Exmodelo Andrea Montenegro reaparece con imagen sin filtro y desata ola de elogios: “Hermosa”

Exmodelo Andrea Montenegro reaparece con imagen sin filtro y desata ola de elogios: “Hermosa”

LEER MÁS
Querida actriz de ‘Al fondo hay sitio’ presume su romance con exchica reality y enfrentan críticas: “Bendiciones”

Querida actriz de ‘Al fondo hay sitio’ presume su romance con exchica reality y enfrentan críticas: “Bendiciones”

LEER MÁS
Melcochita fue llevado de emergencia al hospital tras sufrir desmayo y revelan detalles de su salud: "Empezó a sentirse mal"

Melcochita fue llevado de emergencia al hospital tras sufrir desmayo y revelan detalles de su salud: "Empezó a sentirse mal"

LEER MÁS
Pamela Franco se muestra desilusionada al hablar de matrimonio con Christian Cueva: "No me conviene..."

Pamela Franco se muestra desilusionada al hablar de matrimonio con Christian Cueva: "No me conviene..."

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025