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Rodrigo Gonzales, ‘Peluchín’, quedó consternado en vivo al descubrir la verdadera edad de Samahara Lobatón. El conductor de 'Amor y fuego' estaba junto a Gigi Mitre y comentaba sobre las parejas que ha tenido la influencer y la cantidad de hijos que tiene, durante la última edición de su programa. Esto ocurrió luego de presentar un informe sobre su presunto romance con Renato Rossini Jr.

Ante ello, decidió consultar con su equipo de producción cuántos años tiene la exparticipante de 'La granja VIP'. Sin embargo, cuando se lo revelaron, no pudo ocultar su sorpresa y reaccionó con un gesto de asombro al enterarse de que tiene 24 años y tres hijos. “Tiene más hijos que años”, expresó en tono de broma.

‘Peluchín’ critica a Samahara Lobatón por tener tres hijos a los 24 años

“¿Tiene 24 y ya tiene tres hijos?”, señaló Rodrigo Gonzales cuando su equipo de producción le reveló la edad real de Samahara Lobatón. Quien también quedó sorprendida fue Gigi Mitre, quien reflexionó sobre la responsabilidad que implica traer un hijo al mundo.

“Lo que me sorprende es eso, la inestabilidad y con quiénes procrean. Si quiere tener 20 hijos, que los tenga, pero uno debe tener responsabilidad al traer hijos al mundo”, comentó.

Por su parte, ‘Peluchín’ cuestionó a la influencer por tener tres hijos con parejas con las que ha protagonizado discusiones y peleas públicas, como Bryan Torres y Youna. “Al tener hijos, existe un vínculo eterno con alguien, y si tienes ese tipo de inestabilidad, no te va a llevar a nada bueno. Será una lucha cada vez que quieras algo”, aconsejó el conductor.

En tanto, la conductora no dudó en pronosticar que Samahara Lobatón tendrá más hijos, pese a que ella había comentado que se hizo una cirugía para no volver a quedar embarazada.

Peluchín compara a Samahara Lobatón y Melissa Klug

Durante otra parte del programa, Rodrigo Gonzales comparó las edades de Melissa Klug y Samahara Lobatón, así como la cantidad de hijos que tiene cada una. “Samahara tiene 24 años y tres hijos. Melissa tiene 42 y tiene seis hijos. Así que ya vamos viendo para dónde va la cosa. Y la hija mayor, Gianella (Marquina Klug), tiene 26. O sea, Melissa va a ser abuela por cuarta vez a su edad”, declaró sorprendido ‘Peluchín’.

Gigi Mitre aseguró que lo único positivo de esta situación es que la ‘blanca de Chucuito’ podrá disfrutar plenamente de sus cuatro nietos, ya que es una abuela muy joven.