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Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr., exintegrantes de 'La granja VIP', estarían sosteniendo una relación amorosa. El programa 'Amor y fuego' los volvió a captar juntos a su salida de las instalaciones de Panamericana TV, luego de que pocos días antes fueran ampayados pasando, presuntamente, la noche juntos en el departamento de la influencer.

Justamente, un reportero de ese espacio le preguntó directamente a la hija de Melissa Klug qué había ocurrido en su domicilio junto al nuevo jale de 'Esto es Guerra'. Lejos de evitar dar explicaciones, ella decidió hacerlo: “Puedo hacer lo que quiera, estoy soltera”, señaló la tiktoker de 24 años, quien anunció hace semanas que ya no se casará con Youna.

Samahara da detalles de lo ocurrido con Renato Rossini Jr. en su departamento

Samahara Lobatón fue tajante al revelar que no pasó nada con Renato Rossini Jr. la noche en que fueron ampayados y en la que supuestamente estuvieron juntos hasta el día siguiente. La influencer aclaró que él ingresó a su departamento y se retiró casi de inmediato. “Renato entró y salió, ni cinco minutos. Me dejó en la puerta de mi casa. ¿Has visto las imágenes?, Dios mío”, expresó la polémica creadora de contenido.

Además, señaló que seguirán viéndolos juntos, así como con otros integrantes del 'Team Víboras'. “Renato es mi amigo nomás. Si nos van a ver juntos, somos cinco víboras. Yo tengo muchos amigos, estoy soltera y puedo hacer con mi vida lo que quiera”, manifestó.

Por otra parte, afirmó que el motivo por el cual se canceló su matrimonio con Youna, padre de su primera hija, no estuvo relacionado con sus actitudes cariñosas hacia el chico reality. “Fue en mutuo acuerdo, dejamos ahí la relación”, finalizó.

Renato Rossini Jr. habla de su presunto encuentro con Samahara en departamento

'Amor y fuego' también obtuvo las declaraciones de Renato Rossini Jr. En ellas, el actual integrante de 'Esto es Guerra' dio la misma versión que Samahara Lobatón y aseguró que solo la acompañó hasta la puerta de su departamento.

“Le agarré de la mano porque soy un caballero y del departamento solo la dejé y después he salido. Hubiera sido malo que Samahara regrese sola en una ciudad tan insegura como es Lima. Creo que estamos en una etapa en donde debemos enfocarnos en nuestra etapa televisiva”, declaró.