Los rumores sobre la relación entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. nacieron en 'La Granja VIP Perú', donde se conocieron y convivieron. | Foto: composición LR/Panamericana TV

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La cercanía entre Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón volvió a ser tema de conversación tras las imágenes que los mostraron pasando la juntos luego del final de ‘La Granja VIP Perú’. La exposición pública reavivó las especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo, alimentadas por rumores que nacieron dentro del reality y que se intensificaron con el supuesto beso que, según compañeros como Paul Michael, habrían compartido.

En medio de ese revuelo, los exintegrantes del ‘Team Víboras’ reaparecieron en televisión. Fue allí donde Rossini Jr. respondió a las críticas y defendió su relación con la hija de Melissa Klug, dejando frases que no pasaron desapercibidas.

Renato Rossini Jr. defiende su vínculo con Samahara Lobatón

En entrevista para ‘Detrás de cámaras’, conducido por Kurt ‘Metiche’ Villavicencio, el modelo explicó que su cercanía con Lobatón se basa en un amistad construida durante el reality. “Lo que tengo por Samahara es mucha admiración. Le tengo muchísimo cariño y yo, cuando admiro a una persona, tengo un cariño especial. Samahara y yo somos superamigos, al igual que con Pati, con Pablo, con Shirley... Es el vínculo que logró traspasar la pantalla. Es el vínculo de las ‘víboras’ y nos van a seguir viendo juntos”, declaró al ser consultado por Kurt si había amor entre ellos.

Respecto a las imágenes difundidas por ‘Amor y Fuego’, donde se les vio saliendo de una discoteca en Barranco tomados de la mano y llegando de madrugada a la casa de Samahara, el ex de Alessandra Fuller aclaró que se trató de un gesto de protección. “Que hayan grabado un video, que yo la haya dejado en su casa, ha sido un gesto de caballerosidad. Porque si ves que tu amiga está pasada de copas y con esta ciudad tan insegura, ¿la vas a dejar que se vaya sola?”, explicó.

Por su parte, Samahara, quien recientemente rompió su compromiso con Youna, reconoció que había bebido más de lo habitual aquella noche. “No se notaba, pero sí estaba bien mareada, la verdad había tomado bastante”, afirmó. Al mismo tiempo, restó importancia a las especulaciones al indicar que no se veía nada de malo en las imágenes expuestas por ‘Amor y Fuego’.

Rossini Jr. reforzó esa idea al señalar que su comportamiento fue el de cualquier amigo que acompaña a alguien a casa: “Se ve un trato normal desde que la acompañé al carro y la dejé en su casa”.

No obstante, más adelante, el hijo del actor Renato Rossini cambió su postura por una más frontal y cuestionó que sean criticados, ya que actualmente ambos no tienen ningún compromiso de pareja con nadie. “Además, no tiene nada de malo. Si yo, el día de mañana o pasado, la semana siguiente, me doy un beso con Samahara, ¿por qué nos tendrían que juzgar? ¿Por qué nos tendrían que juzgar si los dos somos solteros? Nadie le debe nada a nadie. Es así, las cosas como son”, sentenció.