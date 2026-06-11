Youna revela los verdaderos motivos para no casarse con Samahara Lobatón: "Muy triste, pero también me alegra"

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Youna decidió sincerarse sobre los planes de matrimonio que nunca llegaron a concretarse con Samahara Lobatón. Tras la confirmación televisiva de parte de la madre de su hija, quien reveló tras salir de 'La Granja VIP Perú' que la boda quedó descartada, el barbero compartió su versión en una transmisión en vivo por redes sociales.

Lejos de alimentar la controversia, el joven explicó que la separación fue una decisión conjunta, tomada desde el amor y luego de profundas conversaciones en las que ambos evaluaron sus circunstancias personales.

Youna confiesa por qué ya no se casará con Samahara Lobatón

Durante la transmisión, Youna admitió: “Es un tema que me pone muy triste, pero también me alegra porque hay muchas cosas que no entienden y pueden creer que es show, pero no lo es”. Según relató, tras conversar con la hija de Melissa Klug, ambos concluyeron que seguir adelante con sus planes de matrimonio solo les generaría dolor debido a sus distintas circunstancias. “Samahara salió (de ‘La Granja VIP’) y hablamos muchas veces de lo que ella y yo sentíamos y llegamos al punto de que era hacernos daño. Ella va a vivir en Perú; yo no tengo planes de vivir en Perú. Me gustaría, pero no tengo algo fijo. Tengo que poner a mi hija primero. Hay muchas cosas. Quizá yo pueda llegar a Perú y participar en ‘La Granja’, pero no sé si a la primera semana me voy. Es incierto”, relató.

El barbero reconoció que la decisión fue dolorosa porque aún existe amor entre ellos, aunque le reconfortó haber alcanzado un cierre sano tras un inicio conflictivo. “Es triste porque ella dice que nos amamos. La amo mucho, siento que ella también me ama mucho, pero también es muy bonito haber llegado a este término con ella. Es una persona con la cual nos vinimos matando desde el principio y todo el escándalo, pero fue bonito decir: ‘Te amo tanto que no quiero hacerte daño’. Ella también me lo dijo. Veremos qué pasa más adelante”, compartió.

Asimismo, confesó que le gustaría participar en realities como Samahara e incluso reveló que fue convocado a 'La Granja VIP'. Sin embargo, su tratamiento contra la leucemia en Estados Unidos le impide regresar a Perú por temor a comprometer su salud, que actualmente presenta mejorías. Esta misma situación, añadió, también le impide pedirle a Samahara que abandone sus proyectos en el país para acompañarlo en el extranjero. “Conversamos y llegamos al punto de que ella tiene que vivir su vida. No puede ponerse un stop por mí. Siempre la voy a apoyar. Puede parecer show, pero es real. Tomamos esta decisión con mucho dolor. Es mejor no hacernos daño. Eso me afecta mucho. Me pone triste porque no me verán con ella… La extraño mucho, pero sería muy egoísta”, manifestó.