Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El testimonio de don Valentín, una figura importante de ‘La Granja VIP Perú’, ha encendido la polémica en torno a la convivencia dentro del reality de Panamericana TV . El zootecnista y mayoral, conocido por su estilo sin filtro, relató un episodio de violencia que involucra a Pamela López y Paul Michael durante su paso por el podcast ‘YAY’, conducido por Diego Chávarri, Gabriela Herrera y Cristian Martínez ‘Cri Cri’.

La revelación llega en un contexto marcado por acusaciones de una presunta agresión de la influencer, quien terminó en el segundo lugar, hacia el cantante, cuarto finalista. La tensión entre ambos fue evidente durante la competencia, pues protagonizaron varias discusiones que terminaron en escándalo y se prolongó hasta después del programa, cuando decidieron poner fin a su relación apenas un día después de la última gala.

Don Valetín expone presunto episodio de agresión de Pamela López hacia Paul Michael

El estricto capataz de ‘La Granja VIP Perú’ no dudó en describir lo ocurrido con palabras contundentes. Según contó, el episodio entre Pamela López y Paul Michael ocurrió cuando varios de los participantes ya habían sido eliminados del reality y él se encontraba al lado de Lola, la querida vaca del rancho. “Un día ya había terminado la chamba, me había despedido de ustedes y la mayoría de ustedes se había ido hacia la casa. Yo ya a iba salir y no sé por qué regresé donde Lola. Me paré al costado de Lola, porque algo quería ver, y escucho ahí a lo lejos…”, recordó don Valentín.

En esa línea, el personaje del programa explicó que el cantante de Combinación de La Habana intentó bromear con Pamela, pero a la aún esposa de Christian Cueva no le habría gustado y terminó propinándole un golpe que comparó con una famosa escena de boxeo. “Paul le dice algo como un chiste, le quiso decir algo como un chiste a Pamela. Ojalá el chiste hubiera sido a Lola, pero Paul le quiso hacer un chiste a Pamela… Una bromita, y me acuerdo que yo no sé por qué volteo —porque escuché la bromita— y cuando volteo, lo único que vi fue una derecha: pim, le metió su guantazo, a lo Rocky Balboa”, aseguró.

Ante esa situación, don Valentín manifestó que el cumbiambero intentó reclamarle a su entonces pareja. El capataz no entró en detalles sobre qué exactamente le dijo el cantante a la empresaria antes de que ella reaccionara de esa manera. “Lo siguiente que escuché fue: ‘Ay, amor, ¿pero qué pasa?’. No escuché bien la broma, pero él se rió. Pero recibió una derecha...”, sentenció.