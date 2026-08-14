Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez, se coronó como Miss Supreme Perú 2026. La joven asistió al programa 'Mande quien mande' para celebrar su logro. Fotos: captura/América TV

Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez, se coronó como Miss Supreme Perú 2026. La joven asistió al programa 'Mande quien mande' para celebrar su logro. Fotos: captura/América TV

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Camila, hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez, se acaba de convertir en figura pública al ser coronada Teen Supreme Perú 2026. La joven, que fue presentada por el director de la franquicia Will Reyes el último jueves 13 de agosto en 'Mande quien mande', se mostró feliz por su nueva faceta de reina de belleza y prometió dar lo mejor de sí en el certamen internacional que se llevará a cabo en Bogotá, Colombia, del 24 al 30 de noviembre.

La flamante Teen Supreme Perú 2026, Camila Domínguez, buscará destacar la identidad, cultura y diversidad peruana en el certamen de belleza internacional. La engreída de Melanie Martínez no será la única representante nacional. También viajará la modelo Camila Díaz, la actual Miss Supreme Perú 2026.

En el set de 'Mande quien mande', Camila Domínguez compartió su felicidad y nerviosismo antes de viajar a Colombia. "Estoy superagradecida, superemocionada y superfeliz de cargar con este título en el que voy a representar a mi Perú con toda la disciplina y siempre dándolo todo para dejar el Perú en alto", sostuvo la jovencita en 'Mande quien mande', donde también llegó Melanie Martínez.

Camila Domínguez representará a Perú en el Teen Miss Supreme 2026

A través de sus redes sociales, Camila Domínguez indicó que coronarse como Teen Supreme Perú 2026 representa mucho para ella. "Hay momentos que no solo se viven, se quedan para siempre en el corazón. Hoy miro estas fotos y vuelvo a sentir cada emoción de ese instante: los nervios, la ilusión, la felicidad y, sobre todo, el orgullo de recibir una corona que representa mucho más que un título", expresó.

Asimismo, la hija de Christian Domínguez agradeció a todas las personas que la han apoyado en esta faceta. "Hoy comienza una nueva etapa, llena de sueños, aprendizajes y nuevos retos. Prometo llevar esta corona con responsabilidad, gratitud y siempre dando lo mejor de mí. Porque ahora tengo un nuevo sueño: representar al Perú con todo mi corazón en el escenario internacional", añadió en su mensaje.