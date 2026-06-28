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Pamela López revela que participantes de ‘La Granja VIP’ llegaron a los golpes: “La producción intervino”

Pamela López volvió a criticar a La Granja VIP y aseguró, además, que el reality no tuvo una verdadera transmisión 24/7.

Pamela López quedó en el segundo lugar en 'La granja VIP'. Foto: Panamericana.
Pamela López quedó en el segundo lugar en 'La granja VIP'. Foto: Panamericana.
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Tras el final de La Granja VIP, Pamela López decidió contar lo que, según ella, el público nunca llegó a ver. Durante su participación en el pódcast 'Eso Háblalo', la trujillana sostuvo que la producción del reality habría dejado fuera del aire fuertes enfrentamientos entre algunos concursantes.

La exparticipante, que terminó en el segundo lugar de la competencia, afirmó que varias discusiones escalaron hasta convertirse en agresiones físicas y que esas escenas no fueron emitidas. Incluso, aseguró que esos episodios fueron mucho más graves que los roces que ella protagonizó con Paul Michael dentro del programa.

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Pamela López afirma que participantes de La Granja VIP se iban a las manos

Según explicó Pamela López, varias escenas habrían sido eliminadas de la edición final, pese a que, a su juicio, eran mucho más delicadas que los episodios por los que ella fue cuestionada durante el reality.

“Hubo varias situaciones en las cuales creo yo que fueron cortadas porque no se hablan, cuando son cosas mucho más graves que las cosas que a mí se me señalan. Esa es mi decepción”, manifestó la trujillana.

La también influencer aseguró que algunos enfrentamientos entre concursantes pasaron de los insultos a las agresiones físicas, lo que obligó a la producción a intervenir para controlar la situación.

“Hubo momentos en que ha tenido que intervenir la producción para poder separar algunos conflictos que sí se fueron a las manos. Hubo presencia de la producción porque algunos granjeros se fueron a las manos y tuvo que cortarse”, afirmó.

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Pamela López asegura que La Granja VIP no fue un 24/7

Las críticas de Pamela López no terminaron ahí. La exparticipante también puso en duda el formato de La Granja VIP y aseguró que el supuesto seguimiento permanente a los concursantes nunca existió, pese a que así fue promocionado ante el público.

Según explicó, la transmisión no era realmente continua y varias escenas habrían sido retiradas antes de ser emitidas. Incluso, deslizó que esa decisión habría buscado evitar que algunos participantes resultaran perjudicados.

“Para empezar, quiero que sepan que ese 24/7 no es 24/7; eso quiero que lo tenga claro todo el Perú. Nunca existió un 24/7. Hubo muchas cosas que han sido cortadas, que no han sido evidenciadas, posiblemente, presumo yo, para que no perjudique a otras personas”, afirmó.

 

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